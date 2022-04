Mann spricht Kinder in Oberstdorf an

In Oberstdorf hat ein Mann Kinder anzüglich angesprochen - doch die haben vorbildlich reagiert.

03.04.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Vorbildlich reagiert haben am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr sechs Kinder in Oberstdorf. Die Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren hielten sich am Bahnhof auf, als ein 69-jähriger Mann ein zehnjähriges Mädchen aus der Gruppe auf anzügliche Weise ansprach, berichtet die Polizei.

Die Kinder begaben sich daraufhin geschlossen zur nahegelegenen Polizeidienststelle und meldeten dort den Vorfall. Sie konnten eine sehr gute Personenbeschreibung liefern, weshalb die zum Bahnhof beorderte Polizeistreife den Mann sofort ausfindig machen und kontrollieren konnte. (Auch in Füssen hat vor wenigen Tagen ein fremder Mann Kinder angesprochen.)

Der 69-jährige erhielt nach einer deutlichen Belehrung einen Platzverweis und darf sich gegebenenfalls noch auf weitere Ermittlungen in der Sache gefasst machen. Die Polizei Oberstdorf lobt dieses vorbildliche und besonnene Verhalten der Kinder ausdrücklich.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".