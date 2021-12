Brausender Applaus für ein Ensemble und eine Inszenierung, die überzeugen. 110 Minuten Bühnenspiel geben einen Einblick ins Leben der Nobelpreisträgerin.

Von VON CHRISTOPH PFISTER

08.12.2021 | Stand: 19:00 Uhr

66 ereignisreiche Lebensjahre in 110 Minuten Bühnenspiel gepackt: Susanne Felicitas Wolf gelingt das tatsächlich. Kongenial inszeniert durch „Theaterlust“ erleben die Zuschauer in Oberstaufen die Vita der Marie Curie: ihren selbstlosen Einsatz für Wissenschaft und Menschen, die bahnbrechenden Entdeckungen der chemischen Elemente Radium und Polonium, ihre Liebesfreud, ihr Leid – und den Kampf gegen die Missachtung der Frau in Gesellschaft und Arbeitsleben.