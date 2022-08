Ein 37-Jähriger ist am Amtsgericht wegen Angriff auf Vollstreckungsbeamte angeklagt. Doch im Prozess kommen Zweifel auf, ob die Kontrolle rechtmäßig war.

23.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Angeklagte räumte alles ein, konnte sich aber an nichts mehr erinnern. Der 37-Jährige soll im Februar bei einer Polizeikontrolle am Sonthofer Bahnhof Beamten beleidigt und sogar versucht haben, einen Polizisten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Die Anklage, die der Staatsanwalt zum Auftakt des Prozesses am Amtsgericht Sonthofen vorträgt, lautet auf tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und Beleidigung.

