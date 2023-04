"Megatrends" als Herausforderungen für den Tourismus

Zukunftsforscherinnen erklären bei Kleinwalsertaler Dialogen in Riezlern, wie „Megatrends“ ländliche Regionen verändern und warum der Tourismus reagieren muss.

19.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Vor den Fenstern des Panoramarestaurants wechselten die Wetterlagen von dichtem Nebel bis zu strahlendem Sonnenschein und boten so die passende Kulisse für das Thema: Mit Veränderungen beschäftigten sich die Kleinwalsertaler Dialoge, die heuer auf 1956 Metern Höhe in der Bergstation der Kanzelwandbahn in Riezlern stattfanden.

„Entsteht Entwicklung durch Brüche?“ – Um diese Frage zu beantworten, hatten die Verantwortlichen der Walser Raiffeisen Holding die Zukunftsforscherinnen Anja Kirig und Susanne Eckes sowie den Online-Marketing-Pionier Thomas Fleischanderl eingeladen. „Wir wollen neue Perspektiven auf Veränderungen bieten“, sagte Holding-Vorstand Dr. Andreas Gapp, der den früheren US-Präsidenten John F. Kennedy zitierte: „Fortschritt ist ein schönes Wort. Doch sein Ursprung ist Veränderung, und die hat ihre Gegner.“ Zudem gab es bei der Veranstaltung eine Diskussionsrunde, bei der auch junge Walser zu Wort kamen und viel Raum für den Austausch unter den 150 Gästen.

"Lawinen in Zeitlupe": Veränderungstreiber für alpine Regionen

Sogenannte „Megatrends“ verändern die Gesellschaft tief greifend und stellen auch den Tourismus vor neue Herausforderungen. Diese „Lawinen in Zeitlupe“ könnten aber auch wichtige Veränderungstreiber für alpine Regionen sein, erklärte die Zukunftsforscherin Anja Kirig. So werde beispielsweise die Zweiteilung von Stadt und Land zunehmend aufgelöst, weil durch digitale Möglichkeiten der Ort der Arbeit an Bedeutung verliere und die Möglichkeiten für „progressive Provinzen“ verbessere.

Neue Arbeitswelten und der Wunsch von Beschäftigten nach immer flexibleren Arbeitszeiten seien aber gleichzeitig eine große Herausforderung für Branchen wie den Tourismus, wo man sich bisher vor allem nach den Wünschen des Gastes ausrichtet. Das in der Gesellschaft zunehmende ökologische Bewusstsein stellt den Tourismus ebenfalls vor Herausforderungen, weil die Ansprüche der Gäste steigen.

Zugleich müsse die Branche in Zeiten des Klimawandels über Alternativen zum Wintertourismus nachdenken, erklärte Kirig. So haben Schweizer Wissenschaftler für den Alpenraum einen Temperaturanstieg von bis zu 4,5 Grad bis 2050 vorhergesagt. In diesem Zusammenhang werde Nachhaltigkeit zum Überlebensprinzip. „Die Verantwortung trägt die Branche nicht alleine, sondern auch die Gäste“, sagte Kirig in Bezug auf die Anreise in den Urlaub.

Einführung der Gurtpflicht: "Fast 50 Jahre angestellt"

Dass gesellschaftliche Veränderungen in Epochen verlaufen, skizzierte die Trendforscherin Susanne Eckes, die ebenso wie Kirig am Zukunftsinstitut Frankfurt arbeitet. Als Beispiele nannte sie die Einführung der Gurtpflicht im Auto. „Wir haben uns 50 Jahre lang angestellt.“ Ähnlich lange habe die Einführung eines Rauchverbots in öffentlichen Räumen gedauert, obwohl die gesundheitlichen Risiken lange bekannt waren. Nach einer Phase der Ignoranz werde das Problem irgendwann erkannt und schließlich akzeptiert. Bis die Politik schließlich handele, vergingen weitere Jahre. Später wundere man sich in der Rückschau, warum in Flugzeugen geraucht wurde und man sich davor fürchtete, wegen des Gurtes im Auto zu ertrinken, falls man in einen Bach fährt.

Junge Walser: Klimaschutz rechtfertigt radikalen Protest

Ähnlich lange habe es gedauert, bis die Politik erste Schritte im Kampf gegen den Klimawandel eingeleitet habe, obwohl die Folgen spätestens seit den 70er Jahren bekannt waren, erklärte Eckes. „Es gab überhaupt kein Umweltbewusstsein.“ Das und schnelleres Handeln der Politik forderten junge Walser bei einer Diskussionsrunde ein: „Man muss etwas tun, es geht um unsere Zukunft“, sagte Emma Müller. Deswegen seien auch radikale Protestformen gerechtfertigt, erklärte Marius Schuster. „Denn wir müssen mit den Folgen leben.“

