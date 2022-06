Mensch und Maschine: Philosoph spricht in Oberstdorf über Künstliche Intelligenz

Professor Dr. Uwe Voigt erörtert in Oberstdorf Gefahren und Chancen der Künstlichen Intelligenz. Sein Vortrag vertieft das Thema eines Philosophie-Festivals.

Im mystischen Dunkel einer grauen Vorzeit spielt die Fantasy-Geschichte vom „Herrn der Ringe“. Aber Professor Dr. Uwe Voigt beleuchtet bei seinem Vortrag im Oberstdorfer Parkhotel Frank dieses Dunkel mit philosophischer Lampe: Eine böse Macht will da mit Hilfe lebendiger Maschinen ihr Ziel der Ring- und damit Weltherrschaft erreichen. Lebendige Maschinen? Kann es das geben?

„Menschen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz – Künstliche Intelligenz im Zeitalter der Menschen“ ist das in sich verschränkte Thema des Vortrags, der in der Reihe „Philosophie in den Allgäuer Alpen“ stattfindet. Wie immer bei philosophischen Fragen müssen zuerst Begriffe geklärt werden: „Intelligenz“, „Bewusstsein“, „Künstliche Intelligenz“ (KI) sind solche Begriffe. Die darf man keineswegs als selbstverständlich voraussetzen.

Lebensbedrohende Krisen

Besonders bedeutsam wird dabei die Unterscheidung von „Schwacher KI“, ohne eigenes Bewusstsein, und „Starker KI“, mit eigenem Bewusstsein („was es wohl nie geben wird“, wirft dann bei der anschließenden Diskussion eine mutige Zuhörerin ungeniert ein …). Denn – und jetzt wird’s wirklich kompliziert – die „Schwache KI“ mit ihren diversen Techniken der Umweltbeherrschung führt in unserem Zeitalter des „Holozän“ (seit etwa 11 000 Jahren) zu lebensbedrohenden, ökologischen und kulturellen Krisen. Drastische Umweltveränderungen und der Verlust gemeinsamer kultureller Standpunkte kennzeichnen sie: Nationalismen, Populismen, sogenannter logischer Narzissmus von Nationen und Religionen. „Anthropozän“ nennen wir diese Zeit unserer Jahrzehnte. Es ist die Phase der Menschheitsgeschichte mit globaler Technosphäre durch digitalisierte Schwache KI.

Die Chance

„Ich will Sie aber nicht mit diesem Katastrophen-Szenario entlassen“, sagt Uwe Voigt. „Herausforderungen und Chancen“ überschreibt er deshalb hoffnungsvoll sein Schlusskapitel. Und darin findet sich ein Satz, der das mystische Dunkel im „Herrn der Ringe“ deutlich überschreitet. „Unsere Chance: Durch das Entwickeln neuer symbolischer Formen selbst die Allgemeine Starke Künstliche Intelligenz zu werden, die sinnvollen Gebrauch von der Schwachen Künstlichen Intelligenz im Anthropozän machen kann.“ Noch Fragen?

Das Festival "Philosophie in den Allgäuer Alpen".

