Mentor und Schüler: So lernt Segel-Juwel Julian Hoffmann von Philipp Buhl

Julian Hoffmann schickt sich an, im Konzert der Großen mitzumischen. Erstmals steht der Blaichacher mit Weltklasse-Athlet Philipp Buhl auf dem Podest.

15.10.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Es war ein vertrautes Bild, eigentlich war es sogar wie immer. Philipp Buhl hat triumphiert. Doch diesmal blickte Julian Hoffmann mit einer Mischung aus Bewunderung und geteilter Freunde auf das Siegerpodest.

Denn es war eine Premiere bei der deutschen Meisterschaft der Segler vor Röbel: Bei den Wettkämpfen der Laserklasse südöstlich von Schwerin holte der 33-jährige Buhl zwar seinen fünften deutschen Meistertitel – erstmals aber stand der 13 Jahre jüngere Hoffmann gemeinsam mit seinem Mentor auf dem Podest.

Hoffmann: "Cool, neben meinem Idol zu stehen"

„Es war cool, mit Philipp auf dem Podest zu stehen – noch besser wäre wohl nur ein Doppelsieg gewesen“, sagt der 20-jährige Hoffmann. „Es macht schon einen großen Unterschied, wenn man bei einer so großen Regatta neben ihm auf dem Podest steht. Neben meinem Idol.“

Dieses übrigens gibt das Lob in gewohnt offener Art zurück. „Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das unser erstes gemeinsames Podest war. Aber es ist schön, dass er sich freut. Und es zeigt auch, dass es Julian etwas bedeutet“, sagt Buhl und ergänzt: „Für mich war das nur eine Frage der Zeit.“

Seit einem Jahrzehnt begleitet der Sonthofer den jungen, aufstrebenden Blaichacher und steht ihm seit einigen Jahren mit Rat und Tat zur Seite. Seitdem Hoffmann in Kiel wohnt, wohnen die beiden nur mehr fünf Kilometer auseinander.

Buhl seit Jahren absolute Weltspitze der Segler

„Für mich ist Philipp als Mentor, als Trainingspartner und Kumpel da. Er kann mir in vielen Facetten als Vorbild und Idol helfen“, sagt Hoffmann. „Wenn er mir etwas erklärt, in gemeinsamen Terminen und Runden, dann sehe ich das immer sofort als extrem wichtig an und versuche das zügig einzubauen und zu übernehmen. Selbst wenn man spezifische Fragen hat, versucht er sich reinzudenken und zu helfen.“ Und Buhl weiß, wovon er spricht.

Der Weltmeister von 2020, ehemalige Weltranglisten-Erste, Rekordsieger der Kieler Woche und zweifache Olympia-Teilnehmer hat es sich zur Herzensaufgabe gemacht, das nächste Talent aus dem Segelclub Alpsee-Immenstadt (SCAI) in die absolute Weltspitze zu begleiten. „Es gibt schon jetzt Bereiche, in denen Julian Top 20 der Welt ist“, sagt Buhl. „Als guter Allroundsportler ist er athletisch in der Spitze dabei.“

Durch seine körperlichen Voraussetzungen als langjähriger Basketballer, Skilangläufer und Rennradler sei der 20-jährige „bei allen Winden und auf allen Kursen mit guten Voraussetzungen aufgestellt. Die Fitness- und die Starkwindfähigkeiten sind schon sehr beeindruckend für sein Alter“, fügt Bühl hinzu.

Julian Hoffmann besticht durch athletische Fähigkeiten

Hoffmann selbst weiß allzu gut um seine außergewöhnlichen körperlichen Fähig- und Fertigkeiten – weiß aber auch einzuschätzen, in welchen Bereichen er noch Nachholbedarf hat. „Ich kann gut mit meiner Fitness arbeiten, bei großen Regatten gibt es aber noch einige Dinge im mentalen Bereich, an denen ich arbeiten kann“, sagt Hoffmann. „Außerdem ist Respekt wichtig. Aber wenn man bei den ganz Großen angreifen will, darf man auch nicht allzu viel Respekt haben und man muss sich trauen, sie anzugreifen.“

Dass er dazu das Zeug hat, hat der 20-Jährige bereits unter Beweis gestellt. Hoffmann gewann acht deutsche Meistertitel in der Jugend- und Juniorenzeit, wurde 2021 U21-Europameister und gewann zweimal WM-Bronze in der U21. Nach Rang vier bei seiner Premiere im vergangenen Jahr fügte er jüngst mit der Bronze-Medaille von Röbel sein erstes Edelmetall bei den „Senioren“ hinzu.

Aktuell sind Buhl und Hoffmann gemeinsam mit der deutschen Nationalmannschaft im Trainingslager in Marseille. Während Buhl und sein Hauptkonkurrent auf den Olympischen Startplatz, Nik Aaron Willim, das Revier für die Spiele 2024 in Paris unter die Lupe nehmen, hat Hoffmann ein weiteres Mal die Gelegenheit, von den Besten zu lernen.

Buhl: "Er ist unglaublich wissbegierig"

„Ich bin inzwischen im ersten „richtigen“ Jahr nach der abgeschlossenen Junioren-Karriere und jetzt geht es um die Wurst. Das weiß ich sehr genau“, sagt Hoffmann. „Aber ich spüre auch, dass der Weg noch sehr lang ist, wenn ich sehe, wie groß allein Philipps Vorsprung noch ist.“ Dieser allerdings attestiert seinem „Zögling“ die besten Voraussetzungen, um sich verheißungsvoll zu entwickeln.

„Julian ist sehr bodenständig, ein absoluter Teamplayer und kann sich daher gut in die Gruppe integrieren. Es ist unglaublich dankbar für Feedback und setzt das gut um. Man kann sich das nicht besser wünschen“, sagt Philipp Buhl. „Er erinnert mich in manchen Belangen an mich. Er hat wahnsinnig Bock, sich zu verbessern. Er ist unglaublich wissbegierig und würde sicher auch einen Weg finden, sich Infos zu holen, wenn er mich nicht hätte.“