"Miserable Zustände" an Oberallgäuer Bahnhöfen - wann kommt der Umbau?

Mit dem Rollstuhl in die Bahn? In Immenstadt und Sonthofen schlecht möglich. Der VdK spricht von "miserable Zuständen". Jetzt gibt es ein positives Signal.

25.06.2021 | Stand: 12:51 Uhr

Das Thema nimmt Fahrt auf – allein die Umsetzung kommt noch nicht so recht ins Rollen. Im Kampf um den „barrierefreien Umbau“ der Bahnhöfe in Immenstadt und Sonthofen haben die Verantwortlichen vom Sozialverband VdK dem bayerischen Verkehrsstaatssekretär Klaus Holetschek zumindest ein Versprechen entlockt. „Wir treffen uns ab jetzt einmal pro Halbjahr am Bahnhof in Immenstadt und holen uns jemand von der Bahn dazu, der uns erklärt, wie der Planungsstand ist“, sicherte Holetschek Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner in der Diskussionsrunde im Sonthofer Rathaus zu. „Ich möchte diesen Prozess engmaschig begleiten. Wir müssen endlich eine Lösung voranschieben.“