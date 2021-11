Glatte Straße - Auto überschlägt sich

Zwischen Missen und Immenstadt hat sich ein Auto überschlagen. Der 29-jährige Fahrer war bei Glätte mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs.

21.11.2021 | Stand: 15:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich auf der Straße zwischen Missen und Immenstadt ein schwerer Unfall ereignet. Ein 29-jähriger Autofahrer kam im Bereich Stixner aufgrund von Glätte mit seinem Fahrzeug von der Straße ab.

Wie die Polizei mitteilt, überschlug sich das Auto an einem Hang und kam auf dem Dach zum Liegen. Dadurch entstand am Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Bußgeld wegen unangepasster Geschwindigkeit

Der Autofahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Ihn erwartet nun jedoch ein Bußgeld wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

