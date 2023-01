Unbekannte stehlen Geld aus Loipenkasse in Missen-Wilhams

Unbekannte haben in Missen-Wilhams eine Loipenkasse aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

31.01.2023 | Stand: 12:19 Uhr

In Missen-Wilhams bei Immenstadt haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Loipenkasse aufgebrochen und deren Inhalt gestohlen. Laut Angaben der Polizei war die Kasse in der Straße "Am Freibad" aufgestellt. Womit die Kasse aufgebrochen wurde und ob dabei ein Schaden an der Kasse entstand, wird aktuell noch ermittelt.

Loipenkasse in Missen-Wilhams aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Es ist noch nicht bekannt, wie viel Geld gestohlen wurde. Die Polizei Immenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der folgenden Nummer zu melden: 08323/96100.

