Missen-Wilhams, Weitnau und Buchenberg überlegen, ob sie eine ILE-Region bilden wollen. Dann gäbe es auch ein Budget für Bürgerwünsche

05.11.2021 | Stand: 16:11 Uhr

Die Bürger von Missen-Wilhams, Weitnau und Buchenberg können sich in den nächsten Jahren vielleicht ein paar Sonderwünsche erfüllen. Die drei Kommunen überlegen, zusammen eine Region der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) zu bilden. Dann stünde den drei Kommunen jedes Jahr ein Regionalbudget von 100 .000 Euro zur Verfügung, erklärt Max Lang, Baudirektor am Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben. Vor allem gehe es in der ILE aber um eine Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus.