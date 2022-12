Missens Bürgermeisterin Martina Wilhelm weist Kritik zurück

Die Kinderbetreuung wird auch im nächsten Jahr ein großes Thema in Missen sein. Bürgermeisterin Wilhelm musste heuer viel Kritik einstecken.

26.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Ein großes Thema in Missen-Wilhams war und wird auch künftig die Kinderbetreuung sein. An die „Ernüchterung“, dass die vorhandenen Plätze im Kindergarten und in der Krippe nicht ausreichen, erinnerte Bürgermeisterin Martina Wilhelm in der Gemeinderatssitzung. Inzwischen hat der Gemeinderat eine Übergangslösung mittels Containern in Auftrag gegeben. „Man hört Kritik, dass die Gemeinde das hätte vorhersehen müssen“, sagte Wilhelm. Doch nicht allein das Neubaugebiet Kellerwiesen habe den Bedarf gesteigert. „Immer mehr Eltern nutzen die Betreuungsangebote früher und umfangreicher“, wies die Bürgermeisterin die Kritik zurück.

Dorfsaal noch immer ein heikles Thema

Andere Projekte stehen 2023 ebenfalls wieder auf der Agenda. So muss der Gemeinderat entscheiden, ob die Kläranlage saniert und erweitert werden soll. Klar ist bereits: In den nächsten vier Jahren will die Kommune 600.000 Euro für die Sanierung der Abwasserleitungen ausgeben. Auch die Diskussion rund um die Neugestaltung der Dorfmitte endet nicht mit dem Jahreswechsel. Nachdem der Gemeinderat im November beschlossen hatte, Ideen für die Gestaltung einzuholen, „sind wir gespannt auf die Vorschläge“, sagte Wilhelm. Und es brauche einen Ersatz für den Schäfflersaal. Das Ausweichen in außergemeindliche Räume sei keine optimale Lösung.

