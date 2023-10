Furioser Tanz auf dem Vulkan: Klaus Manns "Mephisto" in Sonthofen

Mit einer furiosen Inszenierung wirbelt das Neue Globe-Theater Klaus Manns „Mephisto“ über die Bühne. Im Zentrum steht ein ruchlos, brillanter Karrieremacher.

Eigentlich ist‘s eine tragische Geschichte - obwohl sie von einem überaus erfolgreichen Star mit kometenhaftem Aufstieg in die höchsten Sphären des Theater-Olymps handelt. Von dem fiktiven Schauspieler Hendrik Höfgen, mit dem Klaus Mann in seinem „Mephisto“ einem „ruchlos brillanten, zynisch rücksichtslosen Karrieremacher“ (Ähnlichkeiten mit Gustaf Gründgens sind nicht zufällig) ein Denkmal setzte. Eine Geschichte aus den schillernden, exaltierten, beklemmenden und finsteren Jahren 1926 bis 1936 in Deutschland, genauer in Hamburg und Berlin. Es ist die Geschichte eines homosexuellen Künstlers im Dritten Reich.

Turbulente Varietéshow

Wie das Neue Globe-Theater Potsdam unter der Ägide von Andreas Erfurth und Kai F. Schrickel (Regie) diese zutiefst menschliche und hochpolitische Steilvorlage als turbulente Varietéshow über die Bühne fetzte, das war absolute Spitzenklasse. Hauptverantwortlich dafür - ein temperamentvolles, lust- und spielfreudiges sechsköpfiges Ensemble (häufig in Doppelrollen) und zwei live aufspielende grandiose Musiker (Bettina Koch, Klavier, und Toni Nissl, Percussion), die das ganze Geschehen fulminant aufmischten.

Politisch radikalisierte Nebenfiguren

Fokussiert auf die beiden Hauptakteure, Hendrik Höfgen (Laurenz Wiegand) und seine (Trans-) Geliebte Juliette/Conférencier, alias Martin Radecke, sowie politisch radikalisierte Nebenfiguren wird die Geschichte von hin- und hergerissenen jungen Menschen und Künstlern erzählt, die in einem totalitären System kämpfend untergehen, schweigen oder sich – um der Karriere willen - den jeweiligen Machthabern andienen. Aber erstmal - es sind die zügellosen goldenen Jahre vor dem Abgrund - ist alles Musik und Tanz, Spiel und Sex, hinreißend untermalt mit all den frivolen, lakonischen, sarkastischen Original- Songs aus der Zeit, wie „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“, „Nur nicht aus Liebe weinen“ bis „Auf, auf zum Kampf“.

Viel Talent, wenig Rückgrat

Und mittendrin dieser karriere- und liebessüchtige Hendrik Höfgen, den Laurenz Wiegand als lockerleichtlebigen Typen, mit wenig Rückgrat aber viel Talent, lasziv, verführerisch tänzelnd und turtelnd mimt, der im Stakkato Kostüme und Schminke wechselt, wie seine politische Gesinnung. Und dann dieses ebenso fragile wie starke, obszöne wie verletzbare, hinreißende Transgeschöpf Juliette, von Martin Radecke in kaum verhüllender schwarzen Spitzenwäsche als spöttische, zickige, zärtliche Diva oder als vom langen Mantel gezähmter Conférencier hinreißend gestaltet.

Der Pakt mit dem Teufel

Für das ganze Spektrum konträrer politischer, weltanschaulicher und moralischer Werte standen ein junger Nazi und ein kommunistischer Schauspieler (überzeugend: Marco Litta). An der weiblichen Front in Mehrfach-Besetzung höchst unterschiedlicher Charaktere: Jessica von Wehner (die auch mit ihrer wunderschönen Stimme bezauberte) und Nora Backhaus in der Rolle der naiven, berechnenden, koketten Schauspielerin Lindenthal, die sich den Reichsmarschall (wie in weiteren Rollen mit Verve verkörpert durch Andreas Erfurth) angelte. Dank dessen Einfluss kehrte Hendrik Höfgen aus dem Exil zurück, wird als „Mephisto“ zum gefeierten Star des Dritten Reiches und zum Intendanten des Berliner Staatstheaters. Und erkennt erst spät, dass er alle und alles verraten und einen Pakt mit dem Teufel gemacht hat.

Nicht enden wollender Applaus mit lauten Bravo-Rufen für diesen genialen „Mephisto“, die Darstellern, die Musik, die Choreografie ...