Mit High Heels auf dünnem Eis: Theaterfreunde Tiefenbach spielen Komödie "Zoff im Puff"

17.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Es ist der zweite Anlauf für die Komödie „Zoff im Puff“. Die Premiere sollte eigentlich im März 2020 stattfinden. Nicht die Sittenwärter waren Schuld an der Verschiebung, sondern der Corona-Lockdown zog erst einmal einen dicken Strich unter die Inszenierung. Mit neuer Energie und teils mit neu besetzten Rollen starten die Breitachtaler Theaterspieler nun wieder durch.

Honorige Herren mit Sonderwünschen

Um es vorweg zu nehmen: Das neue Stück der Tiefenbacher Theatergruppe ist mutig und sorgt sicher für Gesprächsstoff, denn der Titel „Zoff im Puff“ hält, was er verspricht. Da gibt es nicht nur jede Menge Ärger mit schweren Jungs von der Russenmafia, sondern mit leichten Mädchen in gewagtem Outfit, die honorigen Männern in der Gemeinde gern auch Sonderwünsche erfüllen und ihr Etablissement „Je t’aime“ gezwungenermaßen mit krimineller Energie betreiben.

Verführerisch herausgeputzte Damen

Schon das Bühnenbild mit Flittervorhang, Kussmund-Telefon und die gestöhnte Melodie von „Je t’aime“ versetzt diejenigen, die beim Bauerntheater Lederhosen, Edelweißhosenträger und Jägerhut erwarten, in Aufregung. Im Etablissement sind Chefin Berta (Alice Stemer-Alt) und die „leichten Mädchen“ (Hanna Finkel als „Schantall“ und Sabine Schmid als „Desiree“ oder „Desi Resi“) verführerisch herausgeputzt.

Die Umsätze sinken

Obwohl das Etablissement treue Freier hat wie den vereinsamten Witwer „Willi“ (Franz Dornach), den durch und durch unappetitlichen „Bockleitner“ (Jonas Alt) oder den nur in Dichterversen sprechenden „Herrn von Falkenstein“ (Andreas Steiner), hat der Club mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen. Dies wird besonders gefährlich durch den nichtsnutzigen Sohn der Chefin, Ringo (Lukas Huber), der beim Pokern 200.000 Euro bei der Russen-Mafia verspielt hat.

Mafiosi und Geldeintreiber

Die Mafiosi „Dragan“ (Elias Huber), der Geldeintreiber „Gozilla“ (Daniel Steiner) und später Chef Nikolaj (Michael Huber) bringen die ganze Clubmannschaft gehörig ins Schwitzen. Mit der pfiffigen Facility-Managerin (Iris Scheidle) wird eine Strategie überlegt, wie die Schulden bezahlt werden können. Dabei spielt der masochistisch veranlagte Bankdirektor Spitzberg (Bäne Porkert) eine entscheidende Rolle.

Resolute Putzfrau

Sich mit der russischen Mafia anzulegen, bedeutet für die Freudenmädchen, auf hohen Schuhen sehr dünnes Eis zu betreten. Was der biedere Notar Dr. Kinkel (Hannes Gilg) und die resolute Putzfrau Erna (Gisela Müller) mit der Sache zu tun haben, wird hier ebenso wenig verraten wie die Vorgänge in einer Suite.

Premiere der Komödie „Zoff im Puff“ ist am Freitag, 24. März. Weitere Vorstellungen folgen am Sonntag, 26. März, Donnerstag, 30. März, Freitag, 31. März, Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April, jeweils um 20 Uhr im Saal der Alpenrose in Oberstdorf-Tiefenbach.

Der Kartenvorverkauf findet am Montag, 20. März, von 9 bis 12 Uhr in der Tourismus-Information Tiefenbach oder unter Telefon 0152/29711785 statt.

An den weiteren Tagen findet der Kartenvorverkauf nur noch telefonisch statt. Die Karten können von Montag bis Freitag zwischen 17 und 20 Uhr unter der obengenannten Handynummer bestellt und an den jeweiligen Spieltagen an der Abendkasse abgeholt werden. Des Weiteren sind an den Spieltagen ab 19 Uhr auch noch Karten an der Abendkasse erhältlich.

Der Veranstalter empfiehlt das Stück ab 14 Jahren.

