Mit Skischuhen an Füßen: Alkoholisierter Autofahrer fährt Schlangenlinien auf B19

10.02.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Am Mittwochabend meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, der ein Schlangenlinien fahrendes Auto auf der B 19 Richtung Sonthofen meldeten. Mehrere Streifen der Inspektionen Oberstdorf und Sonthofen machten sich auf den Weg. Tatsächlich konnten sie in Fischen einen Autofahrer anhalten, der sich und andere gefährdete: Der 69-Jährige war mit über einer Promille am Lenker, wie ein Alkoholtest ergab Der Fahrer, der sein Auto mit Skischuhen an den Füßen lenkte, wurde mit zur Polizei Sonthofen genommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt und anschließend der Führerschein sichergestellt wurde.

Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Der Zeuge gab an, dass der alkoholisierte Fahrer, vom Kleinen Walsertal kommend, immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten sei, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. In diesem Zusammenhang werden Autofahrer, welche durch diesen Pkw zum Ausweichen gezwungen wurden, gebeten, sich bei der Polizei Sonthofen zu melden. Telefonnummer: 08321/66350.

