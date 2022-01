Mitarbeiter-Ehrung bei Werbe-Blank in Sonthofen: Seit 40 und 25 Jahren im Betrieb

1988 übernahm Andreas Zöbisch die Geschäftsführung. Der Leiter des Außendienstes, Arno Zürn, ist seit 25 Jahren dabei. Wie Sie den Betrieb verändert haben.

Andreas Zöbisch und Arno Zürn wurden für 40 und 25 Jahre als Mitarbeiter bei Werbe-Blank in Sonthofen geehrt. Zöbisch trat 1981 in das Unternehmen ein und übernahm die Werbe-Blank GmbH als Geschäftsführer und Gesellschafter im Jahr 1988.

Wie das Unternehmen mitteilt, baute Zöbisch zu Beginn seiner Tätigkeit die Tourismuswerbung für Hotels und Orte auf. Mit Anzeigenkampagnen in Kollektivform wurde so das Allgäu in großem Umfang in Deutschland und Europa vermarktet. Bis zu 80 Gemeinschaftsanzeigen für das Allgäu pro Jahr verschafften Zöbisch in der Branche und bei deutschen Medien hohes Ansehen und schafften für das Allgäu wachsenden Bekanntheitsgrad.

Zöbisch entwickelte Vertriebskonzept für Tourismus-Orte

Laut der Pressemitteilung gründete Zöbisch mit Kollegen aus ganz Deutschland 2013 die „Deutsche-Reise-Medien-Profis GbR“. Er wurde deren Geschäftsführer und Mitherausgeber der auflagenstarken Beilagen „Deutschlands schönste Reiseziele“ und der gleichnamigen Website. Außerdem entwickelte der Geschäftsführer in den vergangenen Jahren ein Vertriebskonzept für Tourismus-Destinationen. Das wird laut Werbe-Blank bereits erfolgreich von der Allgäu GmbH und dem Kleinwalsertal-Tourismus umgesetzt.

Auch das Grafische Atelier sei unter Zöbisch kontinuierlich ausgebaut worden. Dadurch habe Werbe-Blank zusätzlich Kunden aus den Bereichen Industrie, Wirtschaft und Dienstleitung erhalten. Zeitweise beschäftigte das Sonthofer Unternehmen bis zu sechs Grafiker und Mediendesigner. (Lesen Sie auch: Feuer, Weltrekorde und Schicksalsschläge: Diese Bilder bewegten das Oberallgäu 2021)

Zöbisch vermarktete die Werbe-Blank-Sports-Arena

Daneben widmete sich der Unternehmer dem Sport und übernahm 2012 die Namensrechte für die „Werbe-Blank-Sports-Arena“ (heute Baumit-Arena) und den Auftrag der Stadt Sonthofen, diese zu vermarkten. Zudem managte Zöbisch das Sportsponsoring der Firma Baumit für den 1. FC Sonthofen.

Zur seiner Entlastung erteilte Zöbisch neben seiner Tochter Nadine Seimer dem langjährigen Mitarbeiter Arno Zürn 2019 die Prokura für die Werbe- und Media-Agentur.

"Mit unermüdlichem Einsatz": Zürn wurde Leiter des Außendienstes

Arno Zürn kam 1996 zu Werbe-Blank und übernahm schon bald die Leitung des Außendienstes. „Mit unermüdlichem Einsatz“, heißt es in der Mitteilung, besuchte er die Kunden im Süden Bayerns und Baden-Württembergs sowie in Tirol und Vorarlberg. Er habe sich im Laufe der 25 Jahre nicht nur einen hohen Bekanntheitsgrad verschafft, sondern sei auch „zum geschätzten Repräsentanten der Firma Werbe-Blank“ geworden.

Neben der Akquisition von Neukunden in der Mediaberatung sorgt sich Zürn vor allem um die verlagseigenen Medien. Als ausgebildeter Industriefachwirt und Prokurist kümmert sich Zürn heute um das komplette operative Geschäft und zudem um die wirtschaftlichen Belange des Unternehmens Werbe-Blank.

