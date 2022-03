Mitfahrbänke im Oberallgäu: So trampt man heute

57 solcher Plätze zum Autostopp sollen in zwölf Oberallgäuer Kommunen und der Stadt Kempten aufgestellt werden. Die Organisation liegt bei der Regionalentwicklung.

In der modernen Version von Trampen stellt man sich nicht mehr an den Straßenrand und hält den Daumen raus. Stattdessen setzen sich Tramperinnen und Tramper, die eine Mitfahrgelegenheit suchen, auf eine Bank und klappen das Schild mit ihrem Zielort heraus. 57 solcher „Mitfahrbänke“ sollen künftig in zwölf Oberallgäuer Kommunen und der Stadt Kempten aufgestellt werden. Die Organisation hat die Lokale Aktionsgruppe der Regionalentwicklung Oberallgäu übernommen. Dafür gibt es auch Geld von der EU.

Laut Eva Osterrieder, Geschäftsführerin der Regionalentwicklung, soll das ganze Projekt 116.000 Euro kosten. Darin enthalten sind die Herstellung der Bänke samt Hinweis-Schilder, Öffentlichkeitsarbeit und Erweiterung der Allgäumobil-App. Dafür gibt es 48.000 Euro Förderung aus dem EU-Leader-Programm. 11.600 Euro der Kosten übernimmt der Verein Regionalentwicklung, den Rest müssen die Kommunen tragen. Wobei die Ausgaben überschaubar sind, rechnet Osterrieder vor: Stellt eine Gemeinde vier Bänke in ihrem Gebiet auf, zahlt sie rund 3900 Euro.

12 Kommunen im Oberallgäu und die Stadt Kempten

Diese 13 Kommunen sind dabei: Altusried, Balderschwang, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Immenstadt, Kempten, Lauben, Oberstaufen, Rettenberg, Waltenhofen, Wiggensbach und Wildpoldsried.

Osterrieder holt derzeit Entwürfe ein, wie die Mitfahrbänke ausschauen könnten. Darunter sind einfache Bänke bis zu ganzen Wartehäuschen. Unbedingt nötig sind neben der Bank aber nur die Klappschilder mit der Fahrtrichtung. Danach einigt sich ein Entscheidungsgremium der Regionalentwicklung auf ein Modell. Und mit dem geht es dann – voraussichtlich im April – in die Ausschreibung für die Herstellung der Bänke. Wann die Mitfahrbänke aufgestellt werden können, sei laut Osterrieder aber noch offen: „Das ist angesichts der momentanen Auslastung der Firmen und der Materialengpässe schwer zu sagen.“

Einfach hinsetzen und mitgenommen werden

Mitfahrbänke haben sich bereits in anderen Landkreisen bewährt. Sie kosten nicht viel und sind einfach von der Umsetzung. Wer mitgenommen werden will, kann sich auf die Bank setzen und das Schild mit dem Zielort herausklappen. Autofahrer, die in diese Richtung fahren, bieten dann die Mitnahme an.

Die Mitfahrbänke sollen eine „klimaverträgliche, soziale und ressourcenschonende Alternative zum eigenen Auto sein, um die Mobilität im ländlichen Oberallgäu und in Kempten zu verbessern“, sagt Osterrieder. Dabei sollen sie dem Busverkehr aber keine Konkurrenz machen. Osterrieder: „Sie sind nur als kleine Ergänzung gedacht, um die Lücken des ÖPNV zu schließen.“ Schließlich kann nicht jeder Ort im Oberallgäu eine durchgehende Busverbindung haben.

