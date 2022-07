Mitreißend: Das Jubiläumskonzert der "Allgäuer Kehlspatzen" in Sonthofen

Die „Allgäuer Kehlspatzen“ sind 20 Jahre jung und entfachen mit barocker Kirchenmusik bei ihrem Festkonzert in Sonthofen Begeisterungsstürme.

Sonthofen „Es freut mich immer, wenn wir die Menschen bewegen können“, sagt Michael Dreher. Seit zwölf Jahren leitet er den Chor „Allgäuer Kehlspatzen“. Schönster Beweis für bewegendes Gelingen ist der Besuch ihres 20-Jahre-Jubiläums-Konzerts in St. Michael: Rappelvoll mit gut 350 Menschen jeden Alters sind die Bänke.

Eine Hiobsbotschaft

Zwar gab’s wenige Tage vor der Aufführung eine Hiobsbotschaft: Solo-Sopranistin erkrankt! – Die Rettung kam aus Wasserburg und heißt Birgit Schönberger. Doch bevor ihre helle, schlanke Sopranstimme das Sonthofer Kirchenschiff füllt, singt der Chor – zwei Dutzend relativ junge Sängerinnen und Sänger – „aus gegebenem Anlass“ das Gebet „Verleih mir Frieden“ von Mendelssohn Bartholdy.

Doppelsinnig aktuell

Dieser fromme, düster-drängende Wunsch aus dem beginnenden 19. Jahrhundert passt allerdings doppelsinnig aktuell für heute – wenn auch vom romantischen Stil her weniger zu den freudig bewegten, barocken Hauptwerken des Abends: „Laudate pueri“ von Georg Friedrich Händel, und „Gloria“ von Antonio Vivaldi.

Glanzvolle Mehrstimmigkeit

Keine Frage, dass sowohl Händels Psalm-Version als auch Vivaldis Gloria-Vertonung den hoch motivierten und trotz Corona gut geprobten Kehlspatzen reichlich Gelegenheit zu glanzvoll mehrstimmigem Singen bieten. „A solis ortu“, Vom Aufgang der Sonne, und „Quis sicut Deus“, Wer gleicht dem Herrn, bei Händel sind beste Beispiele dafür.

Finale im Dreiviertel-Takt

Auch Birgit Schönbergers Sopran kommt solistisch vor allem zu strahlender Geltung beim „Laudate“, Lobet, bei „Excelsus super omnes“, Hoch über alle Völker, und bei „Suscitans a terra“, Aus dem Staube hebt er … .

Bis am Schluss Sopran und Chor gemeinsam mit dem kleinen, feinen Orchester das „Gloria patri“, Ehre sei dem Vater, in beschwingtem Dreiviertel-Takt feiern – mit Echo-Wirkungen und Stakkato-Akkorden.

Herrliches Duett

Vom Wort her nahtlos schließt daran Vivaldis „Gloria“. Jedoch fährt es Männerstimmen-tief und in dunklem Moll fort: „Et in terra pax“, Und Friede auf Erden. Vielsagend schleppend langsam, aber doch aufsteigend, meistert da der Chor atemtechnisch die überlangen Töne. Und im „Laudamus te“, Wir loben dich, ergänzt die warm-klare Altstimme von Martina Gmeinder aus Vorarlberg den Sopran Birgit Schönbergers zum herrlichen Duett. Koloratur-reiche Alt-Soli mit Chor-Einwürfen und Orchester-Intermezzi bereiten das mächtig aufklingende „Amen“ vor – gefolgt von riesigem, nicht enden wollendem Beifall des Publikums.

Michael Dreher hat mitreißend, dabei klar und differenziert dirigiert. „Bin total happy, so wie es war“, sagt er – und nicht nur er.

