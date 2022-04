Mitten im Mammutprogramm: 1. FC Sonthofen in der nächsten Englischen Woche

Der 1. FC Sonthofen empfängt in der nächsten Hammer-Woche Mittwoch Garmisch-Partenkirchen. Die Rollen scheinen klar verteilt – und doch warnt der FCS-Coach.

26.04.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Fünf Spiele in zwei Wochen – und 1. FC Sonthofen steckt mittendrin in diesem Mammutprogramm. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Kreisstadt-Kicker in der entscheidenden Phase im Meisterschaftsrennen der Fußball-Landesliga befinden. Am heutigen Mittwoch-Abend kommt es nun im Nachholspiel um 19 Uhr in der heimischen Baumit-Arena zum Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Sonthofen mit Titelchancen, Garmisch mit Sorgen

Für die Hausherren von Trainer Benjamin Müller wäre es wichtig, nach dem jüngsten 3:0-Erfolg gegen Gersthofen, sofort nachzulegen und damit vorerst einmal Rang zwei zu sichern. Die aktuellen Saisonziele der Kontrahenten vom Mittwoch könnten nicht unterschiedlicher sein. Sonthofen hat als Tabellenzweiter mit 57 Punkten weiterhin gute Chancen im Aufstiegsrennen. Die Müller-Truppe möchte Spitzenreiter Nördlingen (63 Punkte bei bisher zwei absolvierten Spielen mehr) vor dem Gipfeltreffen am kommenden Samstag am liebsten mit einem Heimsieg weiter unter Druck setzen. Der FCS-Coach spricht von einer schweren Aufgabe für sein Team gegen Garmisch.

Immerhin befinden sich die Gäste im Abstiegskampf, was viele so nicht erwartet hätten. „Wenn man die vergangenen zwei Jahre betrachtet, haben sie mit Moritz Müller (15 Treffer) den besten Stürmer der Liga in ihren Reihen. Die dürfen wir auf gar keinen Fall unterschätzen“, warnt der Coach des FCS. „Der Gegner wird alles in die Waagschale werfen und dürfte sicher sogar auf drei Punkte spekulieren“.

Das hätten die Oberbayern zuletzt in Gilching auch versucht und beim 1:1 beim Dritten ihre Sache auch gut gemacht. „Deshalb sollten wir gewarnt sein und müssen gegenüber zuletzt noch eine Schippe drauf packen“, sagt Müller und ergänzt: „Für uns ist es wichtig, auf Ergebnis zu spielen. Es sollte also niemand damit rechnen, dass wir hier einen Zauberfußball präsentieren.“

Garmisch-Partenkirchen (13. Platz /35 Punkte) steht nur zwei Zähler vor der Relegations-Zone und muss deshalb den Blick weiter nach unten richten. Beide Mannschaften haben nichts zu verschenken und brauchen jeden Punkt in der heißen Phase der Saison.

Bilanz spricht für den 1. FC Sonthofen

In den bisherigen Aufeinandertreffen hatte der FCS die Nase vorn. Das Hinspiel in Garmisch gewann Sonthofen knapp mit 2:1. In der abgebrochenen Vorsaison hieß es am Ende 0:0. Bei den Gästen gab es vor Kurzem aber auf dem Trainerstuhl einen Wechsel. Für den langjährigen Coach Christoph Saller steht nun Hans-Georg Huber an der Seitenlinie. In den sieben Spielen unter seiner Regie wurden 2 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen eingefahren. Mit dem jüngsten 1:1 beim Dritten Gilching machten die Garmischer auf sich aufmerksam. Auf fremden Plätzen scheint man mit ihnen immer rechnen zu müssen.