Mobilfunk in Stein: Bürger dürfen bei den Standorten mitreden

Bürgerinfo im Schulzentrum: Der Immenstädter Bürgermeister Nico Sentner stellt am Donnerstag zwei Alternativen für den Standort eines Sendemastens vor.

23.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die meisten Menschen freuen sich, wenn sie einen guten Empfang für ihr Handy haben. Doch die wenigsten wollen einen Sendemasten in ihrer unmittelbaren Nähe haben. Da gilt es, einen Kompromiss zu finden. Das ist Thema einer Bürgerinformation am Donnerstag, 24. März, in Immenstadt, zu der sich die Bürger aber vorher anmelden müssen.

Es geht um eine bessere Mobilfunk-Versorgung in Immenstadt-Stein. Dazu soll ein neuer Sendemast errichtet werden. Dieser war – 50 Meter hoch – zunächst direkt an der B19-Auffahrt geplant. Jetzt gibt es einen zweiten Standort als Alternative, der sich ein Stück östlich des bisher favorisierten Orts befindet, heißt es von der Stadt. Dann müsste der Mast auch nicht mehr so hoch werden. Aus funktechnischer und wirtschaftlicher Sicht sei die zweite Stelle ebenfalls geeignet.

Über die beiden Alternativen wollen Bürgermeister Nico Sentner und die Bauverwaltung mit den betroffenen Bürgern am Donnerstag reden. Wichtig ist zu wissen: Würde die Stadt sich nicht auf einen Standort einigen, könnten die Netzbetreiber selbst einen Standort bestimmen und dort ohne Beteiligung der Kommune ihre Anlage aufstellen.

Die Bürgerinfo in Immenstadt:

Die Bürgerinformation beginnt am Donnerstag, 24. März, um 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums. Wer daran teilnehmen will, soll sich bis Mittwoch, 23. März, anmelden – unter Telefon 08323/9988-103 oder per E-Mail an: s.gillitzer@immenstadt.de

