Moorweiher-Hütte sorgt weiter für Diskussionen: Warum sich nun die Grünen in Oberstdorf einschalten

Die Oberstdorfer Grünen stellen den Abriss des Gebäudes, das von den Eisstockschützen als Lagerraum genutzt wurde, offen infrage. Wie es nun weitergeht.

09.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Weiter für Diskussionen sorgt in Oberstdorf der Abriss der Hütte am Moorweiher, die von den Eisstockschützen auch als Materiallager genutzt wurde. Gemeinderat Siegmund Rohrmoser (Grüne) hat jetzt in einem Schreiben an Kurdirektor Frank Jost gefordert, erneut zu prüfen welche Einschätzung in Bezug auf die Standsicherheit des Bauwerkes zutrifft und wie hoch gegebenenfalls die Kosten für einen Erhalt der Hütte mit dem bestehenden Funktionsumfang wären. Zudem beantragt Rohrmoser, das Projekt erneut im Gemeinderat vorzustellen und zu beraten.

Wie berichtet, hatten auch die Eisstockschützen den Zustand der Hütte prüfen lassen. Dabei kommt eine Bauingenieurin zu dem Ergebnis: „Die Hütte ist in einem für das Alter entsprechend guten Zustand und standsicher.“ Mit einer Summe von 1500 bis 2000 Euro könnte sie saniert werden. Von den Kurbetrieben beauftragte Baufachleute und Sachverständige halten die Hütte hingegen für einsturzgefährdet. Weil eine Sanierung der Hütte laut den Kurbetrieben unwirtschaftlich sei, beschloss der Tourismusausschuss im Dezember 2020 aufgrund der baulichen Mängel den Abriss der Hütte.

Grüne: "Warum versucht man nicht, mit den Eisstockschützen eine einvernehmliche Lösung zu finden?"

Doch jetzt kam es im Oberstdorfer Bauausschuss erneut zu Diskussionen. Gemeinderat Martin Rees (OA) forderte die Verwaltung auf, die Planung für die neue Hütte dem gesamten Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. „Warum versucht man nicht, mit den Eisstockschützen eine einvernehmliche Lösung zu finden?“, hakte Siegmund Rohrmoser (Grüne) nach. Sein Fraktionskollege Michael Finger forderte die Rückgabe, der historischen Eisstöcke, die früher in der Hütte gelagert waren, bevor das Gebäude leer geräumt wurde. „Das ist ein Stück Oberstdorfer Kulturgeschichte.“

Nach der Sitzung legten die Oberstdorfer Grünen in einer Pressemitteilung nach: Sie fordern, die Eisstockhütte am Moorweiher „möglichst zu erhalten“. Für die Grünen sei die Hütte historisch gewachsen und präge diesen Teil des Moorweihers. „Ein von Einheimischen und Urlaubern gerne genutztes Plätzchen“, so Ortssprecherin Bergith Hornbacher-Burgstaller.

Die Innenräume müssten saniert werden, wenn das Gebäude erhalten bleibt. Bild: Michael Mang

Angeblich schlechter Zustand der Hütte erscheint den Grünen in Oberstdorf "wenig plausibel"

Den Grünen liege nun die Begutachtung der Bauingenieurin vor, die die Holzhütte für die Eisstockschützen untersucht hat. Dabei sei festgestellt worden, dass die Gründung der Hütte sogar auf Steinblöcken stehe. „Frühere Behauptungen über einen angeblich schlechten Zustand der Hütte oder sogar eine angebliche Einsturzgefahr erscheinen den Grünen daher wenig plausibel“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Grünen fordern, auch die Untersuchung der Kurbetriebe einsehen zu dürfen.

Ursprünglich war geplant, die Hütte im Sommer abzureißen und bis Herbst eine neue, offene Block-Holzhütte mit überdachten Sitzmöglichkeiten zu errichten. Planung und Kostenschätzung sollen in der nächsten Sitzung dem Tourismusausschuss vorgestellt werden.

