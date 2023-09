Motorradfahrer überholt am Jochpass im Überholverbot: Drei Verletzte

Gleich drei Motorradfahrer haben am Samstag am Jochpass Unfälle verursacht. Bei einem davon wurden drei Menschen verletzt.

03.09.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Der erste Unfall am Samstag am Jochpass ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Wie die Polizei berichtete, überholte ein 69-jähriger Yamaha-Fahrer mit seiner Sozia trotz bestehendem Überholverbot einen Bus - und stieß auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen.

Die Sozia des Unfallverursachers erlitt durch den Zusammenstoß eine offene Knöchelfraktur, sodass sie zur Behandlung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Kempten geflogen werden musste. Die beiden Motorradfahrer selbst wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Immenstadt gebracht.

Beide beschädigte Motorräder wurden abgeschleppt. Der Jochpass musste dafür für einige Zeit teilweise gesperrt werden, es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Jochpass: Motorradfahrer geraten in den Gegenverkehr

Die beiden anderen Unfälle wurden am Samstag gegen 13 Uhr und 16.25 Uhr jeweils durch einen Fahrfehler eines Motorradfahrers verursacht, so die Polizei am Sonntag weiter. Ein 57-Jähriger Motorradfahrer und ein 28-Jähriger Motorradfahrer kamen in einer Kurve jeweils nach links von der Fahrbahn ab und kollidierten im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Pkw.

Bei den Zusammenstößen wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch an beiden Motorrädern und an den Pkw erheblicher Sachschaden. Die Motorräder mussten ebenfalls abgeschleppt und der Jochpass hierfür kurzzeitig gesperrt werden.

Die über den Oberjochpass führende Straße verbindet das Tal der Ostrach bei Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) mit dem Tal der Vils im Tannheimer Tal bei Schattwald (Bezirk Reutte). Vor allem bei Motorradfahrern ist die Passstraße - auf deutscher Seite die B308, auf österreichischer Seite die B199 - sehr beliebt. allerdings kommt es auf der Straße auch immer wieder zu - teilweise schweren - Unfällen.