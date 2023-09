"Müssen ekliger werden!" Darum nimmt FCS-Coach Müller sein Team in die Pflicht

Trotz der Pleite gegen Landsberg ist Benjamin Müller zufrieden mit dem ersten Drittel der Bayernliga-Saison. Der Sonthofer Coach fordert mehr Cleverness.

Sie waren nah dran an der Überraschung – mussten am Ende aber doch Lehrgeld zahlen. Mit 0:3 (0:1) unterlagen die Fußballer des 1. FC Sonthofen dem Bayernliga-Spitzenreiter TSV Landsberg doch deutlich, obwohl der FCS in der ersten Halbzeit ein halbes Dutzend hochkarätiger Chancen zur eigenen Führung ausließ. Im Interview mit FCS-Benjamin Müller ziehen wir nach dem ersten Saisondrittel Bilanz, schauen auf offene Baustellen und auf das Etappenziel bis zur Winterpause.

Herr Müller, eine starke Sonthofer Halbzeit und souveräne Landsberger nach der Pause. Haben Sie so ein Spiel erwartet?

Benjamin Müller: Im Grunde schon. Mir war bewusst, dass wir relativ viele Torchancen bekommen, weil sie sehr hoch stehen und weil sie in der Restverteidigung etwas leichtsinnig sind. Leider haben wir es verpasst, die zahlreichen Chancen zu nutzen.

War das der Knackpunkt?

Müller: Auch. Wir hatten generell gegen den Ball wenig Zugriff, sind wenig in die Zweikämpfe gekommen. Das wird mit der Dauer des Spiels nicht einfacher, auch wenn wir die Gegentore jeweils im Umschaltspiel bekommen haben.

War Landsberg als Top-Team der Liga für Ihr Team nun doch eine andere Hausnummer?

Müller: Fußballerisch ist es die Mannschaft natürlich. Sie haben vier Spieler drin, die kann man allesamt eine Liga höher auch reinstecken. Aber sie sind verwundbar, das haben wir gesehen. Nur haben wir es leider nicht genutzt.

Sie haben zuletzt die Defensive gelobt – auch nach Landsberg?

Müller: Das ist immer ein Punkt, der nur im Kollektiv funktioniert. Es ist durchaus so, dass wir gefestigter sind als Mannschaft – auch die einzelnen Spieler in sich. Deshalb bin ich nicht unzufrieden. Offensiv haben wir zu Beginn der Saison ab und zu Probleme gehabt, das ist aber besser geworden. Wir sind in guter Balance.

Wie fällt die Bilanz nach einem Drittel der Saison aus?

Müller: Nach den Startschwierigkeiten war es wichtig, dass wir gepunktet haben. Und wenn wir gepunktet haben, war das meist dreifach, was für die Tabellensituation wichtig ist. Mit der Dauer der Saison und mit jedem Spiel lernen wir dazu. In manchen Bereichen geht das schneller, in manchen langsamer. Unterm Strich ist es bisher absolut in Ordnung.

In der Vorbereitung erkannten Sie schon früh, dass „die Mannschaft gut zusammenarbeitet“. Wir beurteilen Sie das aktuell?

Müller: Wir hatten ein Spiel, in dem wir eine negative Atmosphäre auf dem Platz hatten, gegen Pipinsried. Aber da sind wir falsch in die Partie gegangen, hatten einige Verletzte, haben ein frühes Gegentor bekommen. Da hat jeder für sich alleine gekämpft. Aber ansonsten präsentieren wir uns als Team sehr ordentlich.

Wie haben sich die Neuzugänge integriert?

Müller: Im Grunde sehr gut. Das zeigt natürlich auch, wer spielt und wer nicht viel spielt, aber grundsätzlich bin ich zufrieden. Auch die Jungen machen ihre Sache gut – mit Schwankungen, aber das ist vollkommen normal und das gestehen wir ihnen zu.

Wo sehen Sie noch die größten Baustellen mitten in der Saison?

Müller: In der Cleverness. In gewissen Situationen cleverer zu reagieren, körperlich, auch verbal, auch im Umgang mit dem Gegner. Wir sind eine sehr liebe Mannschaft, aber das dankt Dir niemand. Wir müssen ekliger werden.

Gibt es ein Ziel für die restlichen fünf Spiele bis zur Winterpause?

Müller: Mit drei Siegen wäre ich zufrieden. Erst recht, weil Mannschaften dabei sind, die in der Tabelle unter uns stehen. Aber gewinnen können wir alle Spiele.

Und bis zum Winter – ist ein einstelliger Tabellenplatz das Ziel?

Müller: Mir geht es nicht erstrangig um den Rang, sondern um den Abstand nach unten. Da ist die Platzierung nicht das Wichtigste.