Der Hang rutscht nach Starkregen über Straße und Bach. Ein Parkplatz mit Autos wird überflutet. Auch die Straße zur Fellhornbahn muss gesperrt werden.

21.08.2022 | Stand: 07:53 Uhr

Schrecksekunde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Tiefenbach bei Oberstdorf. Kurz nach Mitternacht kam es in dem kleinen Ortsteil von Oberstdorf zu einem Murenabgang zwischen Weidach und Tiefenbach.

