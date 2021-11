Museen in Immenstadt sollen App bekommen: Wie damit tote Steine zum Leben erweckt werden

Die Stadt Immenstadt will mit einem Digital-Projekt zusätzlichen Nutzen für Museumsbesuche und Stadtführungen schaffen. Was mit einer Museums-App möglich ist.

Wie wär’s mal mit einem Kuhschellenkonzert? Oder mit einem Besuch in einer Spinnerei? „Wir werden tote Steine zum Leben erwecken“, sagt Thilo Kreier, Betriebsleiter des Bergbauernmuseums in Diepolz. Und das auf ganz moderne Weise: mit einer Museums-App. Derzeit befindet sich das Projekt noch in der Testphase, im nächsten Jahr soll die App zur Verfügung stehen, und zwar für das Bergbauernmuseum, das Museum „Hofmühle“ und für die Stadtführungen von „Alpsee Immenstadt Tourismus“. Die Stadt Immenstadt hatte sich mit der Digital-Kampagne Anfang des Jahres erfolgreich um Gelder aus dem Förderprojekt des Bundes „Neustart Kultur“ beworben.

Die Idee zu dem Digital-Projekt hatte Alfred Becker schon vor rund sechs Jahren – also lange vor Corona. Der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung wollte eine Plattform für alle drei Einrichtungen schaffen, die dann für die Museen und die Stadtführung individuell konfiguriert wird. Mit der „deepr GmbH“, einer digitalen Werbeagentur in Stuttgart, war dann auch bald der passende Partner gefunden worden.

App der Museen in Immenstadt kann kostenlos aufs Smartphone geladen werden

Mit der App, die sich jeder Städtle-Besucher kostenlos auf sein Smartphone laden oder auf einem Tablet ausleihen kann, wird Geschichte auf vielfältige Weise erlebbar gemacht. So kann man in der „Hofmühle“ eine Bäuerin zur Leinwandschau begleiten und miterleben, wie ihr Leinenballen „abgestempelt“ wird: Besonders fein gewebte Stoffe erhielten dann mit dem Wappen des Landesherrn und einem blauen Fisch das höchste Gütezeichen. War die Qualität minder, gab es ein Rädler, eine Art vierschenkliger Mercedes-Stern, erklärt Stadthistoriker Siegbert Eckel.

Er hat wie einige andere auch an der App mitgewirkt, sagt Martina Repsch vom Heimatverein Immenstadt, der die „Hofmühle“ betreut. Eckel, „ein wandelndes Lexikon“, habe ebenso wertvolle Hinweise geben können wie auch die Kulturwissenschaftlerin Andrea Schöferle-Fryer und der Kulturmanager Gunther le Maire. Für die Technik ist Franz Walter zuständig, Diplom-Ingenieur aus Untereinharz. Bei den Videosequenzen kamen auch Mitglieder des Jugendtheaters Martins-zell ins Spiel – in historischen Kostümen.

In Diepolz können Besucher den Wiederaufbau des Sattlerhofs verfolgen

So wie Martl: Wenn man mit der App auf das Fenster im Eingangsgebäude des Bergbauernmuseums zielt, öffnet der Bub – virtuell – das Fenster und erklärt im Dialekt, was einen in der Anlage erwartet. In Diepolz kann man unter anderem den Wiederaufbau des Sattlerhofs verfolgen, an einem Aussichtspunkt einen Rundflug mit 360-Grad-Panoramen erleben oder einem Interview mit dem Senn der Bergkäserei Diepolz lauschen. An anderen Standorten wird dem App-Nutzer etwas vorgelesen oder es erfolgt eine Information in Text und Bild. Eine große Rolle spielt die „augmented reality“, also die erweiterte Realität, erklärt Betriebsleiter Thilo Kreier. Das heißt: Bilder oder Videos werden mit Computeranimationen ergänzt.

33 Standorte sollen es einmal sein, die mit der App einen Zusatznutzen versprechen. „Aber wir arbeiten immer wieder noch am Inhalt, das ändert sich manchmal stündlich“, beschreibt Kreier die Erprobungsphase. Im Prinzip seien die Inhalte „unendlich erweiterbar“, sagt Theresa Schöberl, Geschäftsführerin von „Alpsee Immenstadt Tourismus“. Jeder könne mit der App auf eigene Faust die Stadt erkunden, begleitet von einem virtuellen Stadtführer, den auch das Jugendtheater stellt. Grundsätzlich solle die App aber einen Live-Rundgang nicht ersetzen, informiert Martina Repsch von der „Hofmühle“. Die App sei im Grunde genommen „ein Zückerchen“, so Repsch: „Der Museumsbesuch soll schon normal bleiben.“

An der App wird noch bis Ende des Jahres in Immenstadt gefeilt

Noch bis Ende des Jahres wird an der App gefeilt. Mehrere Testpersonen jeder Altersstufe beurteilen das Produkt. Es gebe noch ein paar Kinderkrankheiten, erklärt die „Hofmühle“-Vertreterin. So könnte man noch die Handhabung verbessern gerade für Besucher, die wenig mit Technik zu tun haben. Manche Symbole seien sehr versteckt, auch der Lageplan, eine Art Kompass, ist noch ein bisschen unruhig, „nicht so wie ein Navi“. Das Schöne an der App: Wenn jemand einen Urlaub in Immenstadt verbringen wolle, könne er sich schon vorher die Software auf sein Handy laden und so ein bisschen Urlaubsluft schnuppern.

