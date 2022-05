Digitale Museen und Stadtführung: Unterwegs in Immenstadt mit Avatar Schorsch

Mit einer App können Besucher das Museum Hofmühle, das Allgäuer Bergbauernmuseum und das Stadtzentrum von Immenstadt digital erleben. Wie das funktioniert.

21.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Schorsch steht vor dem Bogen am Eingang zum Klostergarten in Immenstadt und erzählt, wie die Mönche den Garten früher nutzten. Neben ihm verwandelt sich die grüne Wiese plötzlich in eine historische Zeichnung. Schorsch ist ein Avatar – eine virtuelle Figur, die auf einem Tablet zu sehen ist. Er ist Teil der Museo App, die nun vorgestellt wurde und im Museum Hofmühle, im Allgäuer Bergbauernmuseum in Diepolz sowie im Zentrum von Immenstadt einsatzbereit ist. So erfahren Nutzerinnen und Nutzer von Schorsch zum Beispiel im Rahmen einer Stadtführung oder eines privaten Rundgangs Infos zur Geschichte von Immenstadt.

Möglich ist das mit einer Technologie, die Inhalte der sogenannten augmented reality (AR) bietet. Alles was Nutzer brauchen, ist ein digitales Gerät, wie etwa ein Smartphone oder ein Tablet und die „MuseoApp Immenstadt“. Damit filmen die Nutzerinnen ihre Umgebung ab. Auf dem Bildschirm erscheinen dann Hinweise zu den verschiedenen Inhalten. Mit einem Klick auf den Hinweis erscheint dann zum Beispiel Schorsch auf dem Bildschirm. Die Hinweise führen aber unter anderem auch zu Audiodateien, Videos und Infoseiten.

Dem Schuhmacher bei der Arbeit zusehen und einem Kuhschellenkonzert lauschen

So können Besucher des Museums Hofmühle einem Schuhmacher zuschauen, wie er eine Sohle nagelt oder in einem AR-Video erfahren, was es mit dem Gütesiegel „Blauer Fisch“ auf sich hat. Im Bergbauernmuseum sind Nutzerinnen der App beispielsweise bei der Heumahd dabei oder lauschen einem Kuhschellenkonzert. Als Orientierung dient jeweils ein Lageplan des Museums oder des Stadtzentrums, auf dem die Punkte markiert sind, an denen die App Inhalte bietet. In der Stadt sind zusätzlich Infotafeln mit Hinweisen aufgestellt. (Lesen Sie auch: Lagen Kühe im eigenen Kot? Das wurde bei der Kontrolle im Oberallgäu festgestellt)

„Das ist wirklich ein Wahnsinnsprojekt“, sagt Bürgermeister Nico Sentner bei der Vorstellung der App in der Hofmühle. Damit werden die Museen und der Stadtrundgang digital erlebbar gemacht. Aktuell sind es nach Angaben der Verantwortlichen rund 30 AR-Punkte in den Museen beziehungsweise 13 Punkte beim Stadtrundgang. In den drei Einrichtungen sollen künftig noch mehr Inhalte dazukommen. Einzelne Punkte funktionieren zwar noch nicht einwandfrei. So reagierte ein virtueller Hinweis auf dem historischen Motorrad der Imme nicht auf den Klick. Doch die Museen und die Tourismus GmbH kündigten an, die App stetig weiterentwickeln zu wollen.

Sie stellten die Museo App vor: (von links) Thilo Kreier (Allgäuer Bergbauernmuseum), Theresa Schöberl (Alpsee Immenstadt Tourismus GmbH), Bürgermeister Nico Sentner und Richard Schindele (Museum Hofmühle). Bild: Sophia Ungerland

Museo App Immenstadt bietet barrierefreies Angebot

Das Angebot soll barrierefrei sein, sagt Theresa Schöberl von der Alpsee Immenstadt Tourismus GmbH. So bieten die Museen und die Tourist-Info Tablets und Hörgeräte zum Ausleihen an. Auch gebe es in der App die Möglichkeit, Untertitel einzuschalten und verschiedene Sprachen einzustellen.

300.000 Euro kostete die Museo App insgesamt. Davon stammen 90 Prozent aus der Förderung des Bundesprogramms „Neustart Kultur“. Die restlichen zehn Prozent der Kosten (jeweils 10.000 Euro) tragen die verschiedenen Einrichtungen. „Es hat die Digitalisierung in den drei Einrichtungen vorangebracht“, sagt Sentner. Außerdem fördere die App die Wertschöpfung der Stadt, da die Besucher sich zum Beispiel während eines Stadtrundgangs in ein Café setzen und etwas essen oder trinken könnten. (Lesen Sie auch unser Debattenstück zum Verkehr im Oberallgäu: Unsere Autorin findet, dass Landkreis und Kommunen den Mut haben müssen, völlig Neues zu wagen)

Museum Hofmühle, Allgäuer Bergbauernmuseum und Immenstadt digital erleben

Der Zeitplan war zu Beginn des Projekts bereits knapp kalkuliert. Ursprünglich war der Start der App zum 1. Oktober vergangenen Jahres vorgesehen. Nach zwei Verlängerungen war die App schließlich zum 31. März in der ausgereiften Version verfügbar.

Die Software wurde von dem Stuttgarter Start-up-Unternehmen „Deepr“ in Zusammenarbeit mit „Museopic“ aus Lyon entwickelt. Die verschiedenen Inhalte realisierte Franz Walter aus Untereinharz mit seiner Firma für Medienproduktion. Die Darsteller in den Videos, ob AR oder klassisch, sind Mitglieder des Jugendtheaters Martinszell.

