Musik nach Goethe-Balladen: Fantasievolles Orgelkonzert in Immenstadt

Der in Sonthofen aufgewachsene Organist Hannes Ritschel gestaltet mit Sprecher Michael Hanel in Immenstadt ein Konzert. Im Mittelpunkt stehen Goethe-Balladen.

Der aus Sonthofen stammende Organist Hannes Ritschel gestaltet mit Sprecher Michael Hanel ein Konzert zum Muttertag am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Immenstadt. Im Zentrum stehen Transkriptionen der Tondichtungen „Der Zauberlehrling“ von Paul Dukas und „Totentanz“ von Camille Saint-Saëns. Vor diesen Stücken trägt Michael Hanel die gleichnamigen Balladen von Johann Wolfgang von Goethe vor. Umrahmend gibt es weitere Orgelmusik zu hören von Richard Wagner (Transkription vom „Ritt der Walküren“), Max Reger (Pastorale op. 59 Nr. 2) sowie von Camille Saint-Saëns (Fantasie Nr. 3 op. 157). Wir befragten Hannes Ritschel über das Programm.

Gibt es einen Grund, warum drei düster-spektakuläre Werke (Zauberlehrling, Totentanz, Walkürenritt) vorkommen?

Hannes Ritschel: Dafür gibt es folgende Gründe: Erstens: Ich liebe romantische Musik und insbesondere dramatische Musik, die musikalisch (im Sinne von Harmonie, Rhythmus und Instrumentierung) Grenzen auslotet. Dies liegt sicherlich nicht nur an der effektvollen Wirkung, die – so finde ich – aufgrund ihrer thematischen Verankerung und Einzigartigkeit der Gestaltung auch ganz besonders nahe geht, sondern auch an den vielen damit einhergehenden musikalischen und technischen Herausforderungen für den Interpreten. Für mich ist es ein sehr großes Erfolgserlebnis solche großen „Brocken“ in einem Konzert zu spielen. Zweitens: Die Gestaltung eines Konzerts mit Text und Musik fand ich sehr spannend, insbesondere mit den thematischen Steilvorlagen von Goethe und Dukas/Saint-Saëns. Ich bin mir sicher, dass die Wirkung der von Sprecher Michael Hanel interpretierten Balladen durch die Musik nochmals verstärkt wird und umgekehrt – sozusagen eine „Win-Win“-Situation für den Zuhörer.

Sind die anderen Werke (Reger/Saint-Saëns) ein Kontrast dazu?

Hannes Ritschel: Ja, absolut. Bei all dem Drama muss das Publikum auch Gelegenheit haben, wieder aufzuatmen. Und so finde ich es sehr wichtig, ein vielseitiges Programm zu bieten. Die Pastorale von Reger, dessen Geburtstag sich dieses Jahr zum 150. Mal jährt, und die Fantasie von Saint-Saëns laden zum Entspannen ein und stellen einen gezielten Gegenpol dar, der auch liebliche Facetten des Instruments präsentiert.

Wie eignet sich die Orgel in Immenstadt für solch saftig romantisches Repertoire?

Hannes Ritschel: Kurz gesagt: ganz hervorragend! So finden sich im Schwellwerk (oberste Klaviatur) viele typische Klangfarben, die man für romantische Musik benötigt – von ganz zarten, leisen Streicher-Klängen bis zur kräftigen Trompete. Während des Konzerts ändert sich die Zusammenstellung der Klangfarben viele Male – allein im „Zauberlehrling“ etwa 80 Mal. Das erlaubt es, ein so effektvolles Werk wie den „Zauberlehrling“ oder „Totentanz“ auf dem wunderbaren Instrument auch ohne Orchester ebenso effektvoll zum Klingen zu bringen.

Das Konzert zum Muttertag mit Hannes Ritschel und Michael Hanel findet am Sonntag, 13. Mai, um 17 Uhr in der Immenstädter Stadtpfarrkirche St. Nikolaus statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Zur Person: Dr. Hannes Ritschel (32) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Menschzentrierte Künstliche Intelligenz der Universität Augsburg. Seit dem 12. Lebensjahr spielt der gebürtige Sonthofer Orgel und erhielt Preise bei „Jugend musiziert“. Seit 2010 ist er ausgebildeter C-Kirchenmusiker.

