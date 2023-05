Mutter und Tochter holen den „Oscar“ der Kosmetikbranche

Andrea und Lisa Tetzner aus Oberstdorf beeindrucken die Fachwelt und werden als einer von drei Salons in ganz Deutschland für „klassische Kosmetik ausgezeichnet.“

Von Katharina Schwendinger

21.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Den Gesichtsausdruck und den Jubel ihrer Tochter Lisa nach Bekanntgabe ihrer Nominierung wird Andrea Tetzner nie vergessen. Beide standen in ihrem Salon „Pour le Pur“ in Oberstdorf, Mama Andrea mit dem Staubsauger in der Hand, Tochter Lisa am Telefon. Sie erfuhr, dass eine Jury sie zu den drei besten Beautysalons in Deutschland für „klassischen Kosmetik“ auserkoren hatte. Drei Monate später war es soweit: In Düsseldorf bekamen die Oberstdorferinen den „Deutschen Kosmetikpreis 2023“ überreicht. „Ich habe immer noch Glücksgefühle, wenn ich an die Verleihung denke“, sagt Lisa Tetzner. (Lesen Sie auch: Vitamine für die Haut: Was hilft wirklich?)

