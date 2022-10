„My Fair Lady“ lässt grüßen: Eine Neufassung von Shaws Vorlage gibt es in Sonthofen

„Kauz und Chaotin“ kommt in Sonthofen als Neuauflage von Shaws Erfolgsstück „Pygmalion“ auf die Bühne. In ihm dient Bildung als Schlüssel zum Erfolg.

10.10.2022 | Stand: 00:21 Uhr

Ein ehrbarer, aber leicht verschrobener Sprachprofessor liest aus der Gosse das heruntergekommene Hippiemädchen Lisa auf und bringt ihr eine gehobene Artikulation und Ausdrucksweise bei. Spätestens jetzt wird es bei den meisten klingeln: Das ist doch die Geschichte von Eliza Doolittle in „My Fair Lady“. Der Schauspieler und Regisseur Florian Battermann hat sich der Shaw-Vorlage angenommen und diese ins Heute übersetzt. Er selbst spielt den Professor, Martin Semmelrogge glänzt als Müllmann und seine Tochter Joanna in dem Stück als seine Tochter Lisa. Die „Komödie am Altstadtmarkt“ in Braunschweig gastiert am Dienstag, 11. Oktober, mit dem Stück in Sonthofen. Veranstalter ist die Kulturgemeinschaft Oberallgäu. Mit Florian Battermann sprach Veronika Krull.

„My Fair Lady“ ist die wohl bekannteste Adaption von Shaws „Pygmalion“. Was ist bei Ihrer Komödie anders?

Florian Battermann: Nicht so sehr viel. Die Geschichte ist dieselbe, die Geschichte ist so zeitlos und gut. Wir spielen es aber in heutiger Zeit, also so um die Jahrhundertwende. Der Stoff ist so universell, dass man ihn auch heute noch bringen kann.

Was ist an dem Thema zeitgemäß?

Battermann: Es ist zeitgemäß, weil es heute immer noch gilt. Die junge Frau, die „Chaotin“, ist eine Berberin, die auf der Straße lebt und abzurutschen droht, sich aber durch Bildung ein neues Leben aufbauen kann. Bildung als Schlüssel zum Erfolg also. Sie durchläuft den Prozess der Bildung, aber auch der Emanzipation. Wenn sie sich zum Schluss gegen den Professor wendet und mit seinen Mitteln Erfolg haben will. Wir haben an der Geschichte nichts verändert. Alle glauben immer, sie kriegt am Schluss den Professor. Im Musical wird das auch so gezeigt. Aber Shaw hat das nie so gewollt. Sie entscheidet sich für den Jüngeren, wie bei Shaw. Es ist auch eine Parabel auf die Liebe.

Welche Rolle spielen Sie?

Battermann: Ich spiele den Professor. Böse Zungen behaupten, ich müsse bei der Rolle nicht viel spielen. Nun ja, ich bin Linguist, habe das studiert, mit Abschluss. Privat bin ich auch ein bisschen so ein Sprachfetischist.

Wieweit konnten Sie bei der Inszenierung mitreden?

Battermann: Jan Bodinus konnte im Sommer nicht, also habe ich es selber inszeniert. Bei der Endprobe ist Jan dabei, wir kennen uns seit 25 Jahren, aber die drei Wochen vorher haben wir allein geprobt. Ich musste beides machen, bei einer so großen Rolle war das nicht einfach, aber die Kollegen waren sehr einsichtig. Bei der Inszenierung habe ich Wert darauf gelegt zu zeigen, dass diese Geschichte weiter aktuell ist. Ich bin nicht dafür, immer alles zu modernisieren, aber man kann etwas so modernisieren, dass es die Leute sehen wollen. Das Bühnenbild ist zeitlos, ganz schlicht, aber sehr stimmungsvoll. Ich finde eine gewisse Abstraktion gut, aber das Theater muss immer auch schön sein. „Kauz und Chaotin“ wird als Komödie bezeichnet. Ich würde aber eher sagen: ein Stück. Für Shaw war es eine Romanze. Wie auch immer: Die Menschen im Theater wollen einen schönen, einen erbaulichen Abend erleben, sie wollen im Theater unterhalten werden. Wir wollten zeigen, dass so ein Stück auch nach 100 Jahren bei den Menschen ankommt. Davon bin ich jedenfalls überzeugt (klopft hörbar auf Holz).

Wie war die Zusammenarbeit mit Ihrem bekannten Kollegen Martin Semmelrogge?

Battermann: Mit der Tochter Joanna Semmelrogge haben wir schon viel gemacht, auch der Bruder hat schon hin und wieder mitgespielt. Die beiden und der Martin, das sind richtig gute Schauspieler. Martin Semmelrogge war vielleicht nicht so perfekt vorbereitet, wie ich es erwartet habe, aber er hat gleich gut gespielt. Wir hatten und haben so viel Spaß mit ihm, er ist ein Vollblutschauspieler. Und die Leute haben auch ihren Spaß, wenn sie Vater und Tochter im Spiel erleben. Und Martin gibt sich so, wie man ihn sehen will, die Leute haben ja eine Erwartungshaltung. Er hat den Schalk im Nacken, ist ein bisschen chaotisch – das ist die Rolle. Und er weiß genau, was gut für ihn ist. Ob er damit ein Klischee bedient? An Klischees ist auch immer etwas Wahres dran, so wie nur gute Witze alte Witze werden. Ich bin nicht per se gegen Klischees, wenn sie dazu dienen, Sachen zu verdeutlichen. Eins steht fest: Man merkt, dass Shaw zu Recht den Literaturnobelpreis erhalten hat. Er hat eine richtig gute Geschichte mit guten Dialogen geschrieben.

Das Schauspiel „Kauz und Chaotin“ wird am Dienstag, 11. Oktober, um 20 Uhr im Haus Oberallgäu in Sonthofen aufgeführt. Karten für dieses Angebot der Kulturgemeinschaft Oberallgäu gibt’s im Eberl-Medienshop in Immenstadt, Telefon 08323/802-150, bei der Tourist-Info Sonthofen, Telefon 08321/615-291, oder unter Telefon 08323/9892691.

