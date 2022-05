Nach 150 Jahren: Aus für Traditionsgeschäft Fleschhut in Immenstadt

Das traditionsreiche Geschäft der Familie Fleschhut haben Generationen von Immenstädtern besucht. Die Seniorchefin stand mit 80 Jahren noch selbst im Laden.

13.05.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Es ist nur ein kleines Geschäft, das bald für immer schließen wird. Doch mit ihm verblasst ein Stück Immenstädter Geschichte. Den Laden der Familie Fleschhut am Kirchplatz 5 gibt es seit mehr als 150 Jahren. Generationen von Immenstädterinnen waren dort zum „Schdriele“, zum Stöbern. So manche kam danach mit einem Geschirr, einem besonderen Dekorationsartikel oder Gartenaccessoire heim. Jahrzehntelang prägte Seniorchefin Isolde Fleschhut das Geschäft. Jetzt, mit 89 Jahren, könne sie nicht mehr so oft von ihrer Wohnung im zweiten Stock nach unten gehen, sagt sie – und erinnert sich an die Geschichte des Ladens, die eng mit der Familie ihres verstorbenen Mannes verbunden ist.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.