Nach acht Monaten: Burgberger Volleys schlagen in der Grüntenhalle auf

Der TSV Burgberg ist wieder in der sportlichen Heimat angekommen. Beim ersten Spiel in der Grüntenhalle wartet dabei gleich ein Derby.

08.04.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Sie sind endlich wieder zurück. Die Vorfreude war riesig, nun ist es so weit. Nach achtmonatiger Abstinenz nach den Unwetterschäden vom Sommer 2021 kehren die Bayernliga-Volleyballerinnen des TSV Burgberg wieder in die heimische Grüntenhalle zurück. Dabei kommt es am Sonntag ab 17 Uhr gleich zum Derby-Kracher gegen den SV Mauerstetten.

Anfang April konnte die Mannschaft von Coach Robin Wirth mit dem Training in die heimische Halle zurückkehren. Damit steht die Heimstätte rechtzeitig für den Allgäu-Klassiker in der Bayernliga wieder zur Verfügung.

Allgäuer Derby: Verschiebungsposse im Hinspiel

Denn die TSV-Damen erwarten den Nachbarn aus dem Ostallgäu zum Nachhol-Rückspiel im Schlussspurt der Saison. Während das ursprüngliche Hinspiel im Dezember aufgrund der Corona-Pandemie nur 20 Stunden vor Spielbeginn kurzfristig verschoben werden musste, ging das ebenfalls sehr kurzfristig angesetzte „Rückspiel“ in Mauerstetten Ende Januar aus Burgberger Sicht überraschend mit 2:3 verloren.

SV Mauerstetten auf dem aufsteigenden Ast

Es gibt also einiges aufzuarbeiten am Sonntag, wenn das junge Team vom BVV-Ausbildungsstützpunkt aus Mauerstetten zum ersten Spiel in der frisch renovierten Burgberger Grüntenhalle antritt. Und mit dem SVM kommt eine kampfwillige und aufwärtsstrebende Mannschaft.

Nach verhaltenem Saisonstart noch auf dem letzten Platz rangierend machte das Team zuletzt mit achtbaren Erfolgen von sich reden. So mussten die Gäste nach dem Duell mit Burgberg nur noch eine knappe Niederlage einstecken (2:3 gegen Eichenau) – bei vier Siegen. Mit nun 29 Punkten aus nur 14 Partien liegt Mauerstetten zwar auf Rang sieben. Doch mit der aufwärtsstrebenden Formkurve und noch sechs ausstehenden Partien hat der SVM das Potenzial, Burgberg sogar noch die Vize-Meisterschaft streitig zu machen.

Während der MTV Rosenheim (51 Punkte aus 17 Partien) mit zwei weiteren Siegen zuletzt die Meisterschaft klar gemacht hat, müssen sich die zweitplatzierten Burgbergerinnen (39/17) gegen die Verfolger aus Marktoffingen (34/16) und Mauerstetten zur Wehr setzen, um den zweiten Rang in den drei verbliebenen Spielen zu verteidigen. Im Team um das Trainer-Gespann Robin Wirth und Tom Bultmann hat sich die personelle Lage etwas entspannt – nach wie vor fehlen dem TSV aber einige Akteure.

