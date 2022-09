Nach drei Jahren! Ende einer unglaublichen Serie für Seifriedsberger Topspieler

Die DJK Seifriedsberg siegt zum Oberliga-Auftakt gegen Großaitingen, muss aber lange zittern. Für Spitzenspieler Laurin Goell reißt eine Fabelserie.

27.09.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Eine Fabelserie ist gerissen – das Team aber hat gewonnen. Obwohl die beeindruckende Serie von Spitzenspieler Laurin Goell ein Ende gefunden hat, haben die Tischtennis-Herren der DJK Seifriedsberg einen gelungenen Auftakt in die zweite Bezirksoberliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Die Oberallgäuer entschieden ihr Auftaktmatch gegen Großaitingen hauchdünn mit 6:4 für sich.

Ein wichtiger Faktor war hierbei DJK-Neuzugang Sarah Alzinger, die nach ihrem Doppel auch ihre beiden Einzel gewann und damit die Maximalausbeute zum Sieg beisteuerte. Die Nummer eins, Laurin Goell, dagegen verlor das erste Ligaspiel nach einer unglaublichen Serie von zuvor drei Jahren ohne Niederlage.

Spitzendoppel Goell und Alzinger muss kämpfen

Bereits in den beiden Auftaktdoppeln deutete sich eine spannende Partie an. Während das Seifriedsberger Spitzendoppel Goell/Alzinger (Nummer eins und zwei der DJK) arg zu kämpfen hatte und nur durch ein Abwehren von drei Satzbällen im vierten Durchgang mit dem 12:10 gerade noch so den Entscheidungssatz verhindern konnte, fanden Nico Mauch und Kilian Frei nur selten gut ins Spiel. Die Nummer drei und vier der DJK konnten sich der Großaitinger Angriffe nur selten erwehren und verloren verdient mit 1:3.

In den Einzeln konnten sich die Seifriedsberger dann jedoch entscheidend von den Augsburger Vorstädtern absetzen. Nachdem Goell zunächst einen ungefährdeten 3:0-Sieg einfuhr, gelang Alzinger eine kleine Sensation. Die neue Verpflichtung der Seifriedsberger bezwang überraschend souverän die Großaitinger Nummer eins Anastasios Papoutsis in vier Sätzen mit 13:11, 2:11, 11:4 und 11:7 – ein Einstand nach Maß für den Neuzugang. Wie wertvoll dieser Sieg jedoch wirklich war, zeigte sich erst im weiteren Verlauf der Partie. Nachdem auch Nico Mauch sein Spiel mit 3:1 gewann, sah beim Zwischenstand von 4:1 für die Gastgeber alles nach einem ungefährdeten Heimsieg aus.

Sarah Alzinger feierte einen guten Einstand für die DJK. Bild: Anton Herb

Kilian Frei verpasste es jedoch, die Vorentscheidung für die DJK klarzumachen und unterlag in vier Sätzen. Beim Stand von 4:2 kam dann wieder Laurin Goell in die Box und startete beim Duell der beiden „Einser“ gegen Papoutsis denkbar schlecht. Nach 0:2-Satzrückstand (9:11 und 8:11) stemmte sich Goell noch einmal mit aller Macht gegen die Niederlage und erzwang nach zwei deutlich gewonnen Sätzen (11:2 und 11:6) den fünften und entscheidenden Satz. Bei spektakulären Rallyes ging es hin und her – mit dem schlechteren Ende für den Seifriedsberger, der knapp mit 10:12 unterlag.

Großaitingen fordert Seifriedsberg alles ab

Nach über zwei Saisons komplett ohne Einzel-Niederlage ein ungewohntes Gefühl für die Seifriedsberger, wenn ihr Top-Mann sportlich Federn lässt. Auf einen Schlag waren die Gäste wieder dran, es stand nur noch 4:3 aus Sicht der Hausherren.

Doch Sarah Alzinger konnte trotz des kurzen sportlichen Schocks für die Gastgeber an ihre Leistung aus dem ersten Match anknüpfen und wies ihren Gegner deutlich in drei Sätzen in die Schranken (11:4, 11:6, 11:8). Nico Mauch machte mit seinem zweiten Sieg des Tages im vorletzten Spiel den entscheidenden sechsten Punkt, der für den Sieg noch gefehlt hatte. Dass Kilian Frei zum Saisonauftakt so gar nicht ins Spiel fand und auch noch sein zweites Einzel verlor (11:5, 9:11, 10:12 und 9:11), war aus DJK-Sicht glücklicherweise nur noch ein Schönheitsfehler, sodass die Gäste noch zum 4:6 verkürzen konnten.

Damit rangiert die DJK nach dem Auftakt der Spielzeit auf Platz drei der Tabelle. Am kommenden Wochenende haben die DJKler spielfrei, bevor es am 8. Oktober gleich mit dem nächsten Heimspiel weitergeht. Mit dem SV Steinheim kommt ein weiterer Abstiegskandidat nach Blaichach, sodass ein zweiter Sieg Pflicht ist, um die Aufstiegsambitionen zu wahren.