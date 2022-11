Die Polizei äußert sich nach dem Großbrand in Riezlern zu Gerüchten um Brandstiftung

Ermittler der Vorarlberger Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Um den Gasthof gab es in der Vergangenheit Diskussionen. Was passiert mit dem Haus?

07.11.2022 | Stand: 18:35 Uhr

Ein großes Loch klafft im Dach des ehemaligen Gasthof Traube in Riezlern. Ein Tag nach dem Dachstuhlbrand in dem leerstehenden Gebäude steht die Ursache des Feuers noch nicht fest. Brandermittler der Landespolizeidirektion Vorarlberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Fest steht: Das Gebäude stand nicht unter Strom als der Brand am Sonntagabend ausbrach. An Gerüchten über eine mögliche Brandstiftung, die im Kleinwalsertal die Runde machen, will sich die Polizei nicht beteiligen. Das sei zum jetzigen Zeitpunkt „zu spekulativ.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.