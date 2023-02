Narren stehlen Bierfässer beim Nachtumzug - und übersehen ein wichtiges Detail

Beim Faschingsumzug und der anschließenden Party in Immenstadt haben junge Männer versucht, Bierfässer zu stehlen. Dabei gab es nur ein kleines Problem.

Von Allgäuer Zeitung

21.02.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Viel zu tun für die Polizei rund um Faschingsumzug und -party in Immenstadt am Montagabend. Zunächst hatte laut Polizei ein 22-Jähriger einem 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen, nachdem sich der Jüngere in einer Schlange vordrängelte. Dem 26-Jährigen war dies nicht recht gewesen, weshalb er den Jüngeren auf das Vordrängeln ansprach. Der 22-Jährige drehte sich um und schlug den Mann. Dabei brach er ihm die Nase. Der Täter flüchtete daraufhin, ist allerdings namentlich bekannt. Er erhält eine Anzeige wegen Körperverletzung.

