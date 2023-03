Nächster Eis-Krimi in Sonthofen: Noch ist alles drin für den ERC

Der ERC Sonthofen begeistert auch im zweiten Play-off-Spiel vor 1000 Zuschauern gegen das Top-Team Dingolfing, hat aber in der Verlängerung das Nachsehen.

06.03.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Sie haben dem Ausnahme-Team ein weiteres Mal Paroli geboten – diesmal gab es allerdings kein Happy End für den ERC Sonthofen. Die „Schwarz-Gelben“ unterlagen dem EV Dingolfing im zweiten Spiel der Landesliga-Play-offs auf heimischem Eis mit 3:4 nach Verlängerung.

Nach dem furiosen 6:5-Erfolg durch Penaltyschießen zum Auftakt steht es in der Serie 1:1 – am Freitag fällt in Dingolfing die Entscheidung, wer ins Finale einzieht.

Sonthofen vor 1000 Zuschauern sehr aktiv

Es war einmal mehr ein elektrisierendes Duell vor über 1000 Zuschauern in der Sonthofer Eissporthalle. Früh hatten die Gastgeber von Trainer Helmut Wahl erste gute Chancen. Doch auch Dingolfing war sehr aktiv und deshalb entwickelte sich ein ansehnlicher Schlagabtausch. Dennis Jedrus im Gästekasten und Calvin Stadelmann zwischen dem „schwarz-gelben“ Gestänge hatten viel zu tun, ließen aber vorerst keine Treffer zu.

Im Mittelabschnitt hagelte es Strafzeiten. In Überzahl zog Marc Sill nach einem Zuspiel von Kapitän Christian Engler zum nicht unverdienten 1:0 für den ERC ab und erhöhte nur fünf Minuten nach mustergültigem Zuspiel von Adam Suchomer auf 2:0. Das Sonthofer Publikum war angeheizt, musste aber nur wenige Sekunden später – wiederum in Unterzahl – den ersten Treffer der „Isar-Rats“ zum 2:1 verkraften. Kurz vor dem Ende des Abschnittes glich Dingolfings Max Hofbauer noch zum 2:2 aus.

Kräfte beim ERC lassen nach

Im Schlussabschnitt gingen die Gäste zur Drittelhälfte das erste Mal mit 3:2 in Führung. Der ERC wirkte in Unterzahl weniger spritzig als die Niederbayern, was der kanadische Wahlniederbayer William Theberge mit einem Schlenzer ausnutzte. Dingolfing hatte in der Folge mehr Spielanteile, konnte aber nicht den „Ausgleichshammer“ von ERC-Routinier Vladimir Kames verhindern, den Ondrej Havlicek mit einem Querpass vorbereitete. Kurz vor Ende der Spielzeit wurde Dingolfing dominanter, scheiterte aber bis zur Sirene.

In der Overtime dauerte es allerdings nur 23 Sekunden, ehe der EVD der Sonthofer Siegeshoffnung ein Ende setzte und erneut mit einem „One-Timer“ durch Max Hofbauer das zweite Halbfinalspiel für sich entschied.

Sensationeller Erfolg im Auswärtsspiel der Serie

Beim ersten Spiel der Serie hatte der ERC – ebenfalls vor über 1000 Zuschauern – noch einen sensationellen 6:5-Sieg nach Penaltyschießen gefeiert. ERC-Goalie Calvin Stadelmann fischte alle Penaltys raus und Havlicek hatte zum Sieg für die Oberallgäuer verwandelt. In Dingolfing hatte der Routinier schon nach 42 Sekunden das 1:0 für Sonthofen erzielt. Sonthofen arbeitete wieder konzentriert, selbstbewusst und zielgerichtet.

Vonseiten der Hausherren kam erstaunlich wenig Gegenwehr. So auch sieben Minuten nach dem ersten Treffer, als Kames die Vorlage von Sill zum 2:0 verwertete. Havlicek erhöhte noch im Auftaktdrittel auf 3:0. Im Mitteldrittel kamen die „Isar-Rats“ besser in die Partie und verkürzten nach 26 Minuten auf 1:3. Doch die Antwort der Gäste kam prompt und massiv: Adam Suchomer traf nach einem schönen Solo zum 4:1 und Robin Berger erhöhte sogar auf 5:1.

Doch der Schlussabschnitt wurde noch richtig spannend – und gehörte Dingolfing. Sonthofen stellte bis auf vereinzelte Aktionen seine Angriffsbemühungen ein und wollte den komfortablen Vorsprung offenbar verwalten. Das endete fast im Desaster: In 14 Minuten glichen die Hausherren vom 1:5 bis zum 5:5 in der 54. Spielminute aus. Damit ging es auch in die zehnminütige Overtime, doch diese brachte keine Entscheidung. Im nervenaufreibenden Penaltyschießen hatten die Hausherren aber kein Rezept gegen Sonthofens Calvin Stadelmann, der die raffiniertesten Techniken anwendete und so seine Farben im Spiel hielt. Den entscheidenden Penalty versenkte Havlicek mit der Rückhand zum verdienten Sieg.

Eine Chance, sich für beide unterm Strich starken Auftritte zu belohnen, haben die „Schwarz-Gelben“ noch am Freitag.