Für Kinder ab drei Jahren stehen in Oberstaufen genug Plätze zur Verfügung. Im Krippenbereich gibt es in der Gemeinde jedoch noch Engpässe.

15.12.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die Planungen für einen Naturkindergarten in Oberstaufen werden konkreter: Bürgermeister Martin Beckel informierte den Gemeinderat jetzt über mögliche Standorte. Das Interesse der Eltern ist groß. Das könnte die Situation bei den Betreuungsplätzen in den Kindergärten in Oberstaufen und Thalkirchdorf weiter entspannen. Mehr Sorgen löst die weiter steigende Nachfrage nach Krippenplätzen aus. Hier gibt es schon heute eine Überbelegung.