Naturpark Nagelfluhkette will die Arbeit der Älpler und Förster in den Vordergrund stellen

Der Naturpark Nagelfluhkette hat zwei neue Projekte und beantragt finanzielle Unterstützung beim Landkreis Oberallgäu. Was geplant ist und wie viel das kostet.

05.12.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Integratives Teilraummanagement und die Kommunikationsinitiative "Kulturlandschaft und Naturleistungen" sind die beiden neuen Fördermaßnahmen des Naturparks Nagelfluhkette. Was sich so sperrig anhört, erklärte Geschäftsführer Rolf Eberhardt nun im Umwelt - und Naturschutzausschuss des Landkreises Oberallgäu. Unter dem Projektnamen "Klimafitter Naturpark" will der Naturpark Nagelfluhkette weiter in eine stabile, klimaresiliente, arten- und strukturreiche Landschaft investieren.

Landkreis Oberallgäu beteiligt sich mit rund 86.000 Euro

Diese Aufgabe kostet aber auch Geld. Für das integrative Teilraummanagement wird mit Kosten von insgesamt 487.492 Euro brutto gerechnet, die sich auf vier Jahre verteilen. Für die Kommunikationsinitiative, deren Laufzeit auf drei Jahre ausgelegt ist, rechnet Eberhardt mit Bruttokosten in Höhe von 100.000 Euro. Förderungen für die beiden Projekte sind bereits beantragt, diese belaufen sich auf 416.244 Euro. Daraus ergibt sich ein Eigenanteil von 171.248 Euro. Der Naturpark beteiligt sich mit der Hälfte dieser Kosten. Der Umwelt- und Naturschutzausschuss beschloss nun einstimmig, für die andere Hälfte der Kosten in Höhe von 85.624 Euro aufzukommen.

Eberhardt erklärte dabei die Ziele des Gesamtprojekts: So sollen eine Landschaftsresilienz und Biotopverbünde geschaffen und die CO₂-Speicherkapazität erhalten bzw. verbessert werden. Zudem müssten die Grundeigentümer und Landwirtschafter "viel besser unterstützt werden".

Naturpark will die Arbeit der Älpler in den Vordergrund rücken

Im Zuge des integrativen Teilraummanagements will der Naturpark Nagelfluhkette eine zusätzliche Personalstelle schaffen, um die Grundeigentümer und Landwirte dabei zu unterstützen, Schutz-, Bewirtschaftungs- und Entwicklungsziele auf ihren Flächen unter einen Hut zu bringen. Bei "Runden Tischen" sollen alle beteiligten Akteure zusammenkommen und ausarbeiten, welche Probleme und Konflikte es gibt und wie diese gelöst werden können. Die neue Personalstelle wird unter anderem bei Förderfragen oder ähnlichem beratend zur Seite stehen.

Bei der Kommunikationsinitiative "Kulturlandschaft und Naturleistungen" geht es vor allem darum, die Menschen vorzustellen, die normalerweise die Arbeiten im Hintergrund erledigen, wie beispielsweise die Älpler, erklärte Eberhardt. "Wir möchten die Werte der Kulturlandschaft kommunizieren und die Leute dafür sensibilisieren", sagte Eberhardt. "Das finde ich eine super Idee. Da müssen wir nämlich mehr machen", sagte Kreisrätin Monika Mayer (FW) in der Ausschusssitzung. Eine Wanderausstellung, mobile Infostände und ein Klimawanderführer "Gutes Klima im Naturpark" sollen das Projekt ergänzen und so die Menschen noch mehr für den Naturraum im Oberallgäu sensibilisieren.

