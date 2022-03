Abenteuer für große und kleine Entdecker im Naturpark Nagelfluhkette

Die Naturpark-Ranger bieten ein vielseitiges Programm mit mehr als 55 Veranstaltungen. Auch Freiwilligen-Projekte zum Anpacken gibt es in diesem Jahr.

29.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Das Großschutzgebiet Naturpark Nagelfluhkette hat in seinem neuen Frühjahrs- und Sommerprogramm mit mehr als 55 Angeboten viele spannende Aktionen im Gepäck. Forschertage für Kinder, Wanderungen für Genießer, Ranger-Touren und Vorträge für Wissbegierige, Freiwilligenaktionen für Anpacker und vieles mehr. Die meisten Angebote sind dank einer Förderung durch das bayerische Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz kostenfrei. Auch die begehrten Junior Ranger Ausbildungen soll es in diesem Jahr wieder geben – mit neuem Gesicht. Erstmalig sind die Angebote des Naturparks Nagelfluhkette auch online über die Homepage buchbar.

Naturpark Nagefluhkette: Das ist für 2022 geplant

Bei den Forschertagen rund ums Naturparkzentrum lernen die Kids zwischen acht und 12 Jahren verschiedene Lebensräume und die Besonderheiten der Jahreszeiten mit viel Spiel und Spaß kennen. Bei der Veranstaltung „Frühlingserwachen“ im April schauen die kleinen Entdecker der Natur quasi beim Aufwachen zu. Gemütliches Wandern, wunderschöne Aussichten auf den Großen Alpsee sowie kulinarische Schmankerl verspricht die Genusswanderung in Kooperation mit der Bergkäserei Diepolz. Wissbegierige, die noch mehr über das Schutzgebiet, seine sensiblen Arten und Lebensräume erfahren möchten, sind bei den Biotopexkursionen und den Touren „Mit dem Ranger unterwegs“ gut aufgehoben. Hier gibt es in den Sommermonaten auf Vorarlberger wie auf Allgäuer Seite viele spannende Exkursionen zu Themen wie „Die geheime Sprache der Blüten“ oder „Die Natur als Dienstleister?“. Die Naturpark-Partner und -Ranger gestalten zudem eine monatliche Vortragsreihe – wer sich also gerne weiterbildet und sein Wissen vertiefen möchte, für den lohnt sich ein Besuch im Naturparkzentrum in Immenstadt-Bühl. Anpacken und engagieren können sich Naturbegeisterte in diesem Jahr übrigens bei den Freiwilligen-Einsätzen. Dabei werden gemeinsam Wege gepflegt und sich um Moore und Birkhühner gekümmert.

Tag des offenen Naturparks Nagelfluhkette

Einen Blick hinter die Kulissen des Naturparks Nagelfluhkette werfen, das können Familien und Interessierte beim „Tag des offenen Naturparks“ am 11. Juni von 10 bis 16 Uhr. Dabei lernen die Besucher viele der Akteure im Naturpark kennen. In der darauffolgenden Woche dreht sich im länderübergreifenden Naturpark alles um das Thema Holz und Bäume. Denn die zweite Pfingstferienwoche steht unter dem Motto „Themenwoche Wald“. Gemeinsam mit seinen Partnern aus dem Forst will der Naturpark die Facetten dieses Ökosystems unter die Lupe nehmen – vom Lebensraum über die Artenvielfalt bis hin zum Rohstoff.

Junior-Ranger werden im Allgäu und in Vorarlberg ausgebildet

In den Sommerferien sollen nach langer Corona-Pause wieder die begehrten Junior-Ranger-Ausbildungen auf Vorarlberger und Allgäuer Seite stattfinden – mit einem neuen Konzept. Kinder zwischen neun und 12 Jahren starten an jedem der drei Ausbildungstage von einem anderen Ausgangspunkt im Naturpark und werden abends von ihren Eltern wieder abgeholt. So erforschen die Junior Ranger die Lebensräume Wiese, Alpe, Wald, Moor und Wasser und lernen ganz nebenbei, welche Gebiete zu ihrem Naturpark gehören und welche Vielfalt an Leben es hier gibt. Anmeldungen sind ab dem 30. Mai möglich.

Informationen über das Frühjahrs- und Sommerprogramm des Naturparks Nagelfluhkette im Internet unter.

Lesen Sie auch

Jahresversammlung des Naturparks Nagelfluhkette Moorsanierung und Verbesserung der Lebensräume - Die Aufgaben des Naturparks wachsen

Lesen Sie auch:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".