Naturschutz im Oberallgäu: Ein neuer Ranger fürs „Alpinium“

Der Oberstaufener Alexander Haibel arbeitet für das Naturerlebniszentrum in Obermaiselstein. Warum dem Oberallgäuer die Natur besonders am Herzen liegt.

13.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Verstärkung fürs Alpinium: Seit Mitte April bekommen die Rangerinnen des Zentrums Naturerlebnis Alpin Unterstützung von Alexander Haibel, der eine Elternzeitvertretung übernimmt. Der Oberstaufener hat nach Tätigkeiten im Baubereich an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Forstingenieurwesen studiert und schließt sich jetzt dem Team des Alpinums in Obermaiselstein an.

Besucherlenkung, Wildtiermonitoring und Umweltbildung in Obermaiselstein und Balderschwang

Verstärkt anzutreffen ist der 30-Jährige bei Geländearbeiten in Obermaiselstein, Balderschwang und den Allgäuer Hochalpen. Besucherlenkung und Wildtiermonitoring, aber auch Führungsangebote und Umweltbildung gehören laut einer Pressemitteilung zu seinem Aufgabengebiet. Besonders einsetzen will sich der Forstfachmann für den Lebensraum Bergwald. Derzeit stehen Kartierarbeiten zum Alpenschneehuhn zusammen mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in den Allgäuer Hochlagen an. (Lesen Sie auch: Bär im Allgäu: Was eine Expertin bei einer Begegnung rät)

Schwerpunktgebiet Oberstdorf

Ein Schwerpunktgebiet von Haibels Arbeit soll die Marktgemeinde Oberstdorf bilden, in der er als Ansprechpartner für Naturschutz im Gelände unterwegs ist und seine Kollegin Daniela Tritscher unterstützt. Ab Ende Juni sind beide Alpinium-Ranger im Rangermobil in Oberstdorf-Birgsau anzutreffen und stehen Einheimischen wie Urlaubsgästen dort für Fragen zur Verfügung.

Als Einheimischem liege Haibel die Einzigartigkeit und Vielfältigkeit der Allgäuer Naturlandschaft besonders am Herzen, teilt das Alpinium mit. Durch seine naturaffinen Großväter kenne er die Region wie seine Westentasche und sei auch außerhalb seiner Arbeit regelmäßig in der Natur unterwegs. Um diese zu bewahren, sei es Alexander Haibel besonders wichtig, mit der lokalen Bevölkerung und den Gästen in Kontakt zu kommen. Bewusstsein und Wertschätzung für die Allgäuer Heimat mit ihren besonderen Naturschätzen möchte er dabei vermitteln.

Verantwortung über Schutzgebiet von 21.000 Hektar

Das „Alpinium – Zentrum Naturerlebnis Alpin“ ist eine Kompetenzstelle für aktuelle Herausforderungen des Alpenschutzes. Als staatliches Dienstleistungs- und Beratungszentrum für Naturschutz in den Alpen ist es Teil der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Schwaben. Mit den Standorten Obermaiselstein und Balderschwang im Landkreis Oberallgäu umfasst sein Wirkungsbereich den alpinen Teil des südlichen Allgäus.

Dabei kommt der Betreuung und dem Management des Naturschutzgebietes „Allgäuer Hochalpen“ besondere Bedeutung zu. Mit seinen rund 21.000 Hektar Fläche ist es das zweitgrößte Naturschutzgebiet des Freistaats und weist eine in Deutschland einmalige Biodiversität auf. Darüber hinaus unterstützt das Team des Alpiniums beispielsweise das Umweltministerium bei der Vernetzung der verschiedenen Besucherlenkungsaktivitäten in den bayerischen Alpen.

