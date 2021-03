Nebelhorn-Kabinen kommen am 8. Mai unter den Hammer

Auktion soll an der neuen Bergstation in Oberstdorf stattfinden. Mitbieten können Interessenten aber voraussichtlich nur online

09.03.2021 | Stand: 11:11 Uhr

Es geht um ein Stück Bergbahn-Geschichte: Zwei Kabinen der alten Nebelhornbahn kommen unter den Hammer. Jetzt steht auch der Termin fest: Am Samstag, 8. Mai, findet die Versteigerung in der neuen Nebelhorn-Bergstation auf über 2000 Metern statt. Mitbieten können Interessenten voraussichtlich ausschließlich online. Die Kabinen werden im Vorfeld der Auktion im Umfeld der Talstation zu besichtigen sein.

55 Millionen Euro investiert

Die Arbeiten für die neue Nebelhornbahn stehen kurz vor dem Abschluss. Das Projekt kostet 55 Millionen Euro. Ab Ostern sollen die neuen Zehner-Kabinen in Oberstdorf berg- und talwärts rollen. Zwei der alten Großraum-Kabinen wurden den Hilfswerken von Lions-Club Oberallgäu und Rotary-Club Oberstdorf-Kleinwalsertal überlassen. Um einen guten Zweck in der Region zu unterstützen, wollen beide Clubs die Gondeln versteigern. Zur Seite steht ihnen dabei Markus Eisenbein, selbst Präsident eines Rotary-Clubs und Inhaber des Auktionshauses „Van Ham“ in Köln. Über die genauen Details und die Voraussetzungen der Teilnahme wollen Lions und Rotarier rechtzeitig informieren.

Längste Seilbahn Deutschlands

Die Oberstdorfer Nebelhornbahn ist die längste Seilbahn Deutschlands und eine der Bekanntesten im Alpenraum. Die Kabinen, die jetzt versteigert werden, waren von 1976 bis 2020 in Betrieb. Sie ermöglichte Millionen von Ski- und Snowboardfahrern, Wanderern sowie anderen Alpinisten das Bergerlebnis.

Bereits unter den Hammer gekommen sind die beiden Kabinen der Tegelbergbahn in Schwangau. Ebenfalls für einen guten Zweck wurden die ausgemusterten Gondeln vor kurzem für insgesamt 28 500 Euro versteigert.