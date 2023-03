Bitte was? Unbekannte fahren mit Auto Talabfahrt am Nebelhorn hinab

Die Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen vermelden auf Facebook, dass Unbekannte mit einem Auto die Talabfahrt des Nebelhorns herunter düsten.

17.03.2023 | Stand: 16:56 Uhr

Kurioser wird es heute wohl kaum mehr: Die Oberstdorf-Kleinwalsertal (OK) Bergbahnen vermelden auf ihrer Facebook-Seite frische Autospuren in ihrer Talabfahrt am Nebelhorn.

Die Spuren haben Mitarbeiter am Freitagmorgen dort entdeckt. Sie führen wohl von ganz oben bis hinab ins Tal. Wer dafür verantwortlich sein könnte, ist laut Jörn Homburg, Sprecher der OK-Bergbahnen, völlig unklar. "Wir belassen das jetzt auch dabei", sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Polizei sei demnach nicht eingeschaltet worden.

Autospuren auf Nebelhorn-Talabfahrt - Aktion ist verboten und lebensgefährlich

Dennoch mahnen die OK-Bergbahnen auf Facebook an, dass die Aktion nicht nur absolut verboten, sondern obendrein lebensgefährlich sei. Doch das Gelingen der dummen Aktion zeige, wie gut die Pistenbedingungen auch auf den Talabfahrten seien.

