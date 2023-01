„Deutschlands traurigste Skipiste“: Nebelhornbahn wehrt sich gegen Bild-Schlagzeile

Eine Zeitung bezeichnet die Talabfahrt der Nebelhornbahn als „Deutschlands traurigste Skipiste“. Doch diese war längst gesperrt, als die Aufnahmen entstanden.

11.01.2023 | Stand: 06:13 Uhr

Als „Deutschlands traurigste Skipiste“ hat die Bild-Zeitung die Nebelhorn-Talabfahrt tituliert und online ein Video dazu veröffentlicht, dass Skifahrer zeigt, die auf den letzten Schneeresten zwischen grünen Flecken und freigelegten Schotterwegen ins Tal rutschen.

Jetzt wehrt sich die Nebelhornbahn gegen die Darstellung der „Bild“: „Wir sind uns nicht ganz sicher, ob die Journalisten der Bild-Zeitung die „Piste gesperrt“ Tafeln an der Seealpe ignoriert haben?“, schreiben die Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen auf ihren Social-Media-Kanälen. „Denn zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ihres Beitrages zum Thema „Skisaison ohne Schnee“ hat die Talabfahrt am Nebelhorn die von uns gesetzten Standards leider nicht mehr erfüllt und war aus diesem Grunde gesperrt.“ Zudem verweisen die Bergbahnen darauf, dass es „schöne Pisten mit genügend Schneeauflage“ im oberen Bereich der Skigebiete gibt – auch am Nebelhorn.

Beitrag mit Aufnahmen an der Nebelhornbahn kommt auf Facebook gut an

Das kommt gut an. 470 Menschen haben den Beitrag auf Facebook mit „Gefällt mir“ markiert (Stand Dienstag). Aber es gibt auch Kritik an den Pistenverhältnissen und die Nutzer sind sich in den Kommentaren unter dem Beitrag uneins, ob es sich derzeit noch lohnt, Skifahren zu gehen. Einig sein dürften sich die Bergbahn-Verantwortlichen und die Wintersportler aber auf jeden Fall in dem Punkt, dass der Schnee, der gestern vor allem in Hochlagen gefallen ist, den Pisten guttut.

