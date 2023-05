Nervenflattern? So ist die emotionale Lage beim 1. FC Sonthofen im Saisonfinale

Lange Top-Favorit auf die Meisterschaft, hat der 1. FC Sonthofen das Titelrennen nicht mehr in der eigenen Hand. Kapitän Wiedemann glaubt aber an den Coup.

05.05.2023 | Stand: 19:37 Uhr

Sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Nach neun ungeschlagenen Spielen in Serie kassierte der 1. FC Sonthofen beim 1:2 in Oberweikertshofen eine empfindliche Niederlage – die erste seit Anfang November. Mit dem 1:1 beim Derby in Kempten ist der FCS zweimal ohne Erfolg geblieben. Und das ausgerechnet im heißen Schlussspurt um die Landesliga-Meisterschaft und den Bayernliga-Aufstieg (Infografik). Vor dem viertletzten Spiel am Samstag ab 14.30 Uhr in der Baumit-Arena gegen den SV Mering spricht Kapitän Manuel Wiedemann über wachsenden Druck, über die mentale Situation und über den Schlüssel im Meisterschaftsrennen.

Herr Wiedemann, das 1:2 war eine Niederlage zur Unzeit. Wie sehr schmerzt die Pleite noch?

Manuel Wiedemann: Inzwischen nicht mehr. Am Wochenende hat mich die Partie noch sehr beschäftigt, weil sehr viele Emotionen in dem Spiel waren. Innerhalb von fünf Minuten war für unsere Konstellation von „alles ist perfekt“ bis „vollkommen dramatisch“ alles dabei. Diese Mischung aus Emotionen hat es sehr schwer gemacht.

Haben Sie den Grund ausgemacht?

Wiedemann: Es war vor allem eine sehr unnötige Niederlage, weil wir sehr fahrlässig mit den Torchancen umgegangen sind. Diese Chancen waren schon gegen Kempten und in Oberweikersthofen da. Und das beschäftigt mich. Wäre der Gegner zweimal besser gewesen, könnte man das akzeptieren.

Das war die erste Pleite seit Anfang November, die erste seit neun Spielen. Nervt das besonders?

Wiedemann: An die Serie denkt niemand. Die Punkte fehlen für die Tabelle und es ist egal, wann das Spiel verloren geht. Ich hätte es gerne in der eigenen Hand gehabt, die Meisterschaft zu entscheiden. Das ist nicht mehr der Fall.

Ihr Team war so lange ungeschlagen – kommt in der finalen Phase das große Nervenflattern?

Wiedemann: Nicht in diesem Team. Manchmal ist es sogar gut, wenn man die Entscheidung nicht mehr in der eigenen Hand hat, weil man weniger Druck mehr hat. Aber wir sollten jetzt schleunigst unsere Hausaufgaben machen.

2021 hat Corona einen Strich durch Rechnung gemacht, 2022 sind Sie an Dachau in der Relegation gescheitert. Kommen aktuell die Erinnerungen daran auf?

Wiedemann: Überhaupt nicht. Ich denke keine Sekunde an die Relegation, weil es nicht an der Zeit ist. Unser Ziel ist, Meister zu werden. Und dem ist alles unterzuordnen.

Ihr Trainer Benjamin Müller hat in der Vorbereitung viel davon gesprochen, dem Team mentale Stabilität beizubringen. Wird es darauf im Saisonfinale ankommen?

Wiedemann: So stark, wie unsere Mentalität in der Rückrunde ist, war sie noch nie. Das hat sich auch nie geändert, wir hatten ja keine schlechten Spiele. Es hat nur an der Chancenauswertung und an der Cleverness gehapert.

Aber gerade das sind doch mentale Punkte, nicht?

Wiedemann: Es ist derzeit eine Mischung aus Pech und aus fehlender Entschlossenheit.

Macht sich die lange Saison doch auch körperlich bemerkbar?

Wiedemann: Meiner Meinung nach sind wir topfit. Natürlich ist in der Phase eine englische Woche nicht leicht und auch nicht optimal. Aber körperlich ist alles gut. Das Team ist präsent, auch in den Schlussphasen. Aber natürlich kann man im dritten Spiel in den letzten sieben Tagen auch mal spüren, dass Kräfte etwas schwinden.

Sie waren wochenlang der Gejagte als Spitzenreiter. Wie sehr bringt es Sie ins Schwitzen, dass Ehekirchen nun in der Pole Position ist?

Wiedemann: Wenn Ehekirchen fünfmal gewinnen sollte, dann muss man gratulieren – dann haben sie es verdient. Aber das bringt uns nicht ins Schwitzen. Wir erleben gerade einen gesunden Druck und das ist gut für das Finale.

Wie meinen Sie das?

Wiedemann: Dass wir nun in einer Position sind, in der wir wissen, dass wir jetzt in der Bringschuld sind. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Punkt.

Wie arbeitet das Trainerteam gerade mit der Mannschaft?

Wiedemann: Es wird viel kommuniziert auf dem Trainingsplatz, aber es läuft alles wie immer. Natürlich weiß jeder, worum es nun geht. Wir sollten voll punkten, damit wir uns nichts vorwerfen lassen müssen. Aber niemand dramatisiert hier aktuell irgendetwas.

Wie schwört sich die Mannschaft in schwierigen Situationen ein?

Wiedemann: Nach dem Spiel nach Oberweikertshofen waren wir sehr selbstkritisch, weil die Niederlage vermeidbar war. Wir Erfahreneren nehmen die Jungen da mit. Wir haben klar besprochen, dass wir im Endspurt alle zusammenarbeiten – und, dass man auch mal eigene Interessen hinten anstellen muss.

Was macht Sie zuversichtlich für die Meisterschaft?

Wiedemann: Ich bleibe dabei: die Stimmung, die Entwicklung in der Rückrunde und unsere Qualität. Wir sind gut genug dazu.