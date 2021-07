Neue Mountainbike-Strecken in Oberstaufen kosten rund 200000 Euro

Im Gemeinderat Oberstaufen gibt es aber auch nachdenkliche Stimmen zu dem Projekt. Auf zehn Routen sollen Einsteiger ihre Fähigkeiten testen und verbessern.

Nach dem Tourismus-Ausschuss hat auch der Gemeinderat Oberstaufen jetzt grünes Licht für die im Rainwald geplanten Mountainbike-Übungsstrecken gegeben. 200 000 Euro will Oberstaufen Tourismus Marketing (OTM) dort investieren – und hofft dabei auf eine 50-prozentige Förderung durch den Freistaat. Vor dem positiven Votum gab es aber auch nachdenkliche Stimmen.

Aus Sicht von Bürgermeister Martin Beckel ist der geplante Bau der insgesamt 3,3 Kilometer langen Übungsstrecken ein „tolles Projekt, das nun ausgegoren ist“. Auf den zehn Strecken sollen Einsteiger ihre Fähigkeiten testen und verbessern können. Das trage auch zur Besucherlenkung bei, zeigte sich Beckel überzeugt. Und auch Bernd Seelherr von der OTM hofft auf diesen Effekt, denn: „Ohne Angebot wird wild gefahren“.

Konflikte nicht ausgeschlossen

Beate Kümpflein ( SPD) sah die Gefahr, dass Fußgänger und Mountainbiker im Rainwald in Konflikt geraten. Gerade das soll nicht geschehen, antwortete ihr Seelherr. Denn der „respektvolle Umgang miteinander“ sei ein Ziel des Übungsbereiches – und der solle auch in Kursen vermittelt werden, die auf dem Übungsgelände stattfinden. Kümpflein stimmte dennoch als einziges Ratsmitglied gegen das Projekt. Auch Jan Fässler ( CSU) machte deutlich, dass ihm ein gutes Miteinander von Fußgängern und Radlern wichtig ist, denn: „Die Fußgänger schätzen den Rainwald, weil er Ruhe und Natur vermittelt.“ Die Gemeinde sollte darauf schauen, dass das so bleibt. Allerdings ist das Projekt aus Sicht von Fässler auch eine Chance: „Oberstaufen kommt aus dem Sport. Das Mountainbiken ist ein weiterer Anker.“

Wie schaut es mit der Refinanzierung aus?

Markus Geißler (CSU) hinterfragte eine mögliche Refinanzierung. Die ist aus Sicht der OTM nicht geplant – dafür fließe die Förderung, sagte Seelherr. Geißler hakte nach und erkundigte sich nach den jährlichen Unterhaltskosten, beispielsweise für die notwendige Baumpflege. Die Kosten dafür schätzt Seelherr auf fünf Prozent der Gesamtkosten, also 10 000 Euro: „Der Aufwand ist überschaubar.“ Johannes Hummel (UTL) regte an, dass sich die Nutzer wenigstens an diesen Kosten beteiligen sollten. Hier könne es Gespräche mit Vereinen oder Kursanbietern geben, kündigte der Bürgermeister an.

Zweifel hegte Schwester Gudrun Reichart (FW), dass das Projekt wirklich alle Generationen anspreche. Familien und Kinder könne sie sich dort vorstellen, „aber gehen wirklich auch Ältere dorthin?“, fragte sie. „In der Mehrheit sind sie sicher nicht“, antwortete ihr Seelherr. Aber: „Es wird sicher ältere Leute geben, die das tun.“ Letztlich votierte der Rat mit 16:1 Stimmen für den Bau der Übungsstrecken. Nun folgt die Ausschreibung. Der Bau ist für den Herbst geplant.

