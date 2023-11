Neue Sechs-Meter-Schanze in Oberstdorf begeistert Skispringer

Nachwuchs-Skispringer versuchen sich erstmals auf einer mobilen Sechs-Meter-Schanze in Oberstdorf. Bei der Premiere ist ein großer Star dabei.

22.11.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Es ist ein ganz besonderer Schnupperkurs für ein Dutzend Nachwuchsskispringer – und das, vor den Augen eines Stars. „Hey, Karle, jetzt musst Du zuschauen, der nächste geht weit“, ruft ein „Jungadler“ kurz vor seinem Satz. Die Begeisterung eines der zwölf Minispringer über die eigene tolle Leistung ist zu spüren auf der neuen Sprunganlage, die der Skiclub Oberstdorf für den Nachwuchs im Nordic-Zentrum im Ried aufgebaut hat.

Eine mobile Sechs-Meter-Schanze soll zum Schnuppern an der Sportart einladen und die Jugend sanft heranführen. Die jüngsten Skiclub-Mitglieder und weitere Mädels und Buben, die neugierig aufs Skispringen sind und das „Hupfen“ ausprobieren wollen, sind mit Freude am Start.

Karl Geiger spaziert beim Debüt zufällig vorbei

Schnupper-Premiere auf der neuen Minischanze ist angesagt und ein Dutzend kleiner mutiger Skisprungfans hat sich im Langlaufstadion eingefunden, um die Schanze einzuweihen. Und die Aufregung der Knirpse steigerte sich noch einmal, als zufällig das große Vorbild Karl Geiger auf einem Spaziergang mit der Familie vorbeikam und schmunzelnd feststellte, dass sein Sport beim Nachwuchs ein so großes Interesse weckt.

Da ließ sich der Weltcup-Star nicht lumpen, schaute dem möglichen Skisprung-Nachwuchs über die Schulter, gab freundlich Tipps, lobte und ermutigte die Sprung-Zwerge.

Die Trainer Matthias Olvermann und Maximilian Jäger freuten sich ebenso über den prominenten Besuch bei der Schanzenpremiere. Viele Schaulustige sahen der „Mordsgaudi“ interessiert zu.

Mittwoch können "Jung-Adler" schnuppern

Interessierte Nachahmer können ebenfalls an der neuen Anlage das Springen testen: Jeden ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr ist hier künftig Schnuppern angesagt. Mitbringen müssen die Probanden lediglich ein Paar eigene Skischuhe und einen Helm.

Der Skiclub stellt kurze Sprungskier mit einer Alpinbindung für die Sprünge zur Verfügung. Für alle, die dranbleiben, wartet vielleicht eines Tages die nächste Stufe: Denn drei Nachwuchsschanzen hat der SC Oberstdorf bereits in der Skispringarena.

Da geht es von der 20- und 30-Meter-Schanze hinunter in den Auslauf – die Größeren starten sogar schon von der HS-60-Schanze. Die kleinste, die Sechs-Meter-Schanze, dagegen soll den ersten feinen Kontakt zur Faszination Skispringen herstellen. Um auf die 20-Meter-Schanze zu gehen, sollte man nach Einschätzung von Max Jäger zumindest passabel Skifahren können.

"Spaß haben und ein bisschen das Gefühl holen"

Für die Sechser-Schanze brauche es nicht mal das. „Spaß haben, den Auslauf fahren und sich ein bisschen das Gefühl für den Sprungsport holen. Darum geht es“, sagt Jäger. Die eigenen Skisprung-Talente machen den Spaß auf der Minischanze gern mit. „Allerdings ist die Kleinschanze nur eine Ergänzung, unsere Kidsgruppe trainiert ja hauptsächlich im Sprungstadion“, sagt Matthias Olvermann, der zusammen mit Max Jäger 29 Nachwuchsspringer und -Springerinnen in drei Gruppen betreut.

Die Jüngsten sind gerade fünf Jahre alt, trainieren zweimal in der Woche Skispringen oder auf Inlinern. „Hier geht es noch viel um Spaß und Spiel, womit nebenbei die koordinativen Fähigkeiten der Kinder gestärkt werden. In diesem Alter biete der SCO sein Training auch disziplinenübergreifend an. „Solange sie sich überhaupt bewegen, ist es ganz egal, wo sie sich am wohlsten fühlen“, sagt Olvermann.

Aber auch die Älteren in den Leistungsgruppen I und II, die bereits fünfmal in der Woche ins Training kommen, profitieren von der übergreifenden nordischen Ausbildung. „Gleitgefühl, wie es bei den Langläufern geübt wird, ist auch bei uns enorm wichtig“, betont Jäger. Die kleine Skisprung-Abteilung im Club sei eine richtig coole Truppe, komplett aufeinander eingeschworen. Dazu zählt auch Karl Geiger, der dieses erste Schnuppertraining begeistert begleitet hat. Und sich erinnert, dass er genauso angefangen hat.