Neue Tagespflege für Senioren in Immenstadt

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat in Immenstadt eine Betreuung für ältere Menschen geschaffen. Damit können Angehörige und Pflegekräfte entlastet werden.

16.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Senioren sitzen auf bequemen Stühlen im Kreis. Sie drehen, drücken, heben und senken einen Gummiring in ihren Händen und plaudern, lachen und singen dabei. Angeleitet werden sie von David Lässig. Der Leiter der neuen Tagespflege „Im Färberhof“ in Immenstadt bestreitet an diesem Vormittag das Aktivierungsprogramm mit den Senioren. Getragen wird die Einrichtung vom Regionalverband des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Von Montag bis Freitag werden darin Senioren untertags betreut, um Angehörige oder Pflegekräfte zu entlasten.

Die Tagespflege gibt es seit Anfang des Monats. Fünf Plätze sind derzeit belegt. Das Angebot soll bis zu 20 Plätze ausgebaut werden. „Im Moment haben wir aber noch nicht genügend Personal dafür“, sagt Lässig, der sich aktuell mit drei Teilzeitkräften um die Senioren kümmert. Kommen 20 Gäste benötigt er pro Tag fünf Teilzeitkräfte. Der 42-Jährige ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, der sich zum Pflegedienstleiter weitergebildet hat. Ihm zur Seite stehen Alten- und Krankenpflegerinnen und Pflegehelferinnen. Hinzu kommen Fahrer vom Abholdienst, Reinigungskräfte und Mitarbeiter in der Regionalverwaltung. Am Ende soll das Team aus zehn bis elf Köpfen bestehen.

Der Tag im Färberhof in der Schützenstraße 1 an der Ecke Theo-Bechteler-Straße beginnt morgens mit einem Frühstück. „Das dient gleichzeitig zum Kennenlernen“, sagt Lässig. Von 10 bis 11.30 Uhr sollen dann die Senioren aktiv werden. An diesem Vormittag stehen Bewegungsübungen an, in dem die 80- bis 90-Jährigen ihre Muskeln trainieren und etwas für die Koordination tun. „Aber natürlich nur so viel, wie es uns gut tut“, sagt Lässig. Trotzdem bemühen sich alle nach Kräften.

Gemeinsam bewegen, singen, Bingo spielen

Ein strukturierter Tagesablauf sei wichtig für die Senioren, vor allem für an Demenz erkrankte Menschen. Das helfe ihnen, sich selbst und in der Gruppe zurechtzufinden, „und sich nicht in ihrer eigenen Welt zu verlieren“, erklärt der Leiter. In der Aktivierungsrunde sollen sie etwas Sport oder Sitztanz machen, Lieder singen, gemeinsam backen, Bingo oder Kegel spielen. „Aber niemand wird zum Mitmachen gezwungen. Wer will, kann auch sitzen bleiben und etwas anderes tun“, sagt Lässig.

Dazu gibt es in der Einrichtung genügend Platz. Neben dem Aktivraum sind ein großer Essbereich, eine Art Wohnzimmer und ein Ruheraum mit zwei Pflegebetten vorhanden. Die Räume sind hell und offen gestaltet. Hinzukommen der Eingangsbereich, eine offene Küche, mehrere Sanitärräume, eine überdachte Terrasse und ein Innenhof zur Färberstraße hin.

Lesen Sie auch

Blaulicht Memminger Einsatzkräfte planen die lange Nacht der Feuerwehr

Nach dem Aktiv-Programm ist Mittagessen angesagt. Das kommt – frisch gekocht – aus Rettenberg, wo der ASB ebenfalls eine Tagespflege betreibt. Nach der Mittagsruhe findet Zeitungslektüre statt und eine Gesprächsrunde. Anschließend ist Kaffeetrinken und am Ende werden noch Spiele gespielt. „Was wir an diesem Tag mit den Senioren unternehmen, kommt auf die Gruppe an“, sagt Lässig. So könne an schönen Tagen auch in die nahe Fußgängerzone von Immenstadt gegangen werden. „Wir dürfen hier ja niemanden einsperren“, erklärt der Leiter. Aber alle Gäste würden stets begleitet.

Kostenloser Probetag und Abend der offenen Tür

Bei einem kostenlosen Probetag können sich die Senioren und die Angehörigen das Angebot anschauen. Gleichzeitig sehe das Pflegeteam, ob der Gast in die Gruppe passt. Bezuschusst wird das Projekt von der Pflegekasse, wenn die Senioren einen Pflegegrad haben. Davon hängt dann der Eigenanteil der Angehörigen ab. Der bewegt sich mit Pflegegrad laut Lässig zwischen 20 und 30 Euro pro Tag. Wobei auch eine halbtägige Betreuung möglich ist. Am 27. Oktober findet zudem ein "Abend der offenen Tür" ab 17.30 Uhr statt.

Infos : Geöffnet ist die Tagespflege von Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr.

: Geöffnet ist die Tagespflege von Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr. Kontakt unter Telefon 08327/9327305 oder E-Mail: tagespflege@asb-allgaeu.de

Lesen Sie auch:

Gesundheitsregion plus: Pflege, Sportkurs, Pflegemangel, Hausärzte, Praxis