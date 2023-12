Zweiter "Baustellen-Winter" nicht geplant: Therme Oberstdorf muss abgedeckt werden

Damit die Arbeiten an dem Bad in Oberstdorf auch im Winter weitergehen kann, muss das Dach des Gebäudes verschlossen werden. Dadurch steigen die Kosten.

Zu einem Wettlauf mit der Zeit sind die Holzbauarbeiten am Tragewerk der Neuen Therme Oberstdorf in den vergangenen Wochen geworden. Noch vor dem Winter sollen die Dächer von Haus I und II fertig und abgedichtet sein, damit in der kalten Jahreszeit im Inneren des Gebäudes weiter gearbeitet werden kann.

