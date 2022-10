Der Therme-Neubau in Oberstdorf schreitet voran, jetzt gab der Gemeinderat grünes Licht für Pools und Fassaden. Das ist der Stand der Dinge.

26.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das große Loch in Oberstdorf ist Geschichte und die neue Therme bereits in Grundzügen zu erkennen. Die drei Wasserbecken in der Badehalle, das 25-Meter-Becken, Erlebnisbecken und Kinderbecken, wurden eingeschalt, die Beckeneinbauteile montiert, bewehrt und teilweise betoniert – und auch die Arbeiten an der Tiefgarage sind weit fortgeschritten. Die aktuelle Bauentwicklung stellte Projektkoordinator Max Feldengut jetzt im Gemeinderat Oberstdorf vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.