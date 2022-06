Achtung, Autofahrer! Die Unterzollbrücke bei Immenstadt wird erneut gesperrt

Wegen Bauarbeiten muss eine Fahrbahn im Bereich der Unterzollbrücke in Immenstadt gesperrt werden. Wie lange die Einschränkungen dauern sollen.

01.06.2022 | Stand: 09:47 Uhr

Der Neubau der Unteren Zollbrücke in Immenstadt schreitet seit einigen Monaten voran. Mehrere Sperrungen waren bereits nötig – nun ist es erneut soweit: Der Baufortschritt macht eine weitere Einbahnregelung in Fahrtrichtung Süden stadteinwärts mit Umleitung notwendig.

Das teilt das Landratsamt Oberallgäu auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Der Hintergrund: Nach Angaben von Franziska Springer, Sprecherin der Kreisbehörde, werden weitere sogenannte Stahlschüsse installiert. Dabei handelt es sich um Brückenteile. Bereits im April wurden die ersten Bauteile geliefert.

In den nächsten Tagen kann der Baustellenbereich auf der B308 nur noch in die Fahrtrichtung stadteinwärts passiert werden. Die Einbahnregelung beginnt am Abzweig „Am Galgenbichl“ und endet am Kästobel.

Umleitung in Immenstadt in der Kemptener Straße Richtung Rauhenzell/B19

Alle Verkehrsteilnehmer, die aus der Innenstadt in Richtung Stein fahren, werden laut Landratsamt bereits am Kreisverkehr in der Kemptener Straße Richtung Rauhenzell/B19 umgeleitet. Diese geänderte Verkehrsführung wird voraussichtlich bis Mittwoch, 8. Juni, aufrechterhalten.

Darüber hinaus wird es vermutlich zu Vollsperrungen kommen, wenn der Kran aufgestellt und die Brückenteile auf den Unterbau gehoben werden. Der momentane Zeitplan des Landratsamtes sieht die Vollsperrungen an einzelnen Tagen vor – in der Regel aber nur für einen begrenzten Zeitraum. Allerdings kann sich das – je nach Wetter – kurzfristig ändern.

