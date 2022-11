Neuer Hochbehälter versorgt Skisprungschanze in Oberstdorf

An der Schattenbergschanze am Kühberg entsteht gerade einer der modernsten Trinkwasserspeicher des Allgäus. Insgesamt kostet der Bau rund 1,1 Millionen Euro.

27.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

An der Schanze am Kühberg in Oberstdorf entsteht derzeit ein neuer Hochbehälter. Zwei Wasserkammern mit je 50 Kubikmeter Nutzvolumen sollen künftig rund zehn Haushalte in der Oytalstraße, den technischen Bereich und das Athletendorf versorgen sowie während Veranstaltungen auch Teile der Schattenbergschanze. Der Stadionbereich wird weiterhin durch das Ortsnetz versorgt.

Der Behälter besteht aus zwei je acht Meter langen Wasserkammern sowie einem davor querliegendem Technikraum und soll einer der modernsten im Allgäu sein, sagt Alfred Feil, Geschäftsführer der Waltenhofener Firma acquatec, die den Trinkwasserspeicher in Oberstdorf in Co-Produktion mit der Firma Schütz aus Boos gefertigt und eingebaut hat. Der Hochbehälter soll im Frühjahr 2023 in Betrieb genommen werden, sagt Markus Schelldorf, Geschäftsführer und Wassermeister der Wasserversorgung Oberstdorf (WVO). Insgesamt kostete der Bau rund 1,1 Millionen Euro – die eine Hälfte trägt die WVO, die andere der Markt Oberstdorf.

Neuer Hochbehälter soll ab Frühjahr betrieben werden

Während der vergangenen Wochen wurde die über acht Tonnen schwere Armaturenkammer zentimetergenau eingebracht und mit den Wasserkammern verbunden. Zugleich mussten neue Wasserleitung sowie ein neues Pumpwerk installiert werden. In den kommenden Wochen soll die Baumaßnahme abgeschlossen werden, sodass nur noch eine Türe im Hang zu sehen ist, sagt Feil.

Der neue Behälter sei nötig gewesen, um auch bei einem Stromausfall die Haushalte und die Schanze mit Wasser versorgen zu können sowie genügend Löschwasser bereitzustellen, sagt Schelldorf. „Bei einem Stromausfall können wir die Versorgung nun zwischen fünf und sieben Tage garantieren.“ Der Behälter wurde auf dem Grund der Oberstdorfer Rechtler errichtet. Aufgrund langer Grundstücksverhandlungen verstrichen seit der ersten Planungsphase schon drei Jahre. „Wir sind aber sehr dankbar, dass die Rechtler dem Markt Oberstdorf den Grund zur Verfügung stellen“, sagt Schelldorf.

