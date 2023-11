Digitale Animationen sollen Sagenweg in Obermaiselstein lebendig machen

Ein interaktives Spiel fürs Smartphone stellt die Gemeinde Obermaiselstein bei der Eröffnung des modernisierten Sagenweges vor. Was außerdem geboten ist.

Ein feuerspuckender Drache und ein Hirsch, der über eine Felsschlucht springt. Das erwartet Besucher auf dem Obermaiselsteiner Sagenweg nahe der Sturmannshöhle, der jetzt offiziell eröffnet wurde. Diese Erlebnisse machen Animationen möglich, die digitale Elemente in den realen Obermaiselsteiner Wald integrieren. Den über 30 Jahre alten Weg mit digitalen Stationen zu erweitern und so attraktiver zu gestalten, war eines der Hauptziele bei seiner Modernisierung. Insgesamt kostete das Projekt, das vom Leader-Programm und der Pilot-Region "Digitale Hörnerdörfer" gefördert wurde, 133.000 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde Obermaiselstein liegt bei 42.000 Euro.

Clarence Dadson zeigt, wie über das Handy ein feuerspeiender Drache im Wald hinter ihm lebendig wird. Bild: Erik Perrey

Obermaiselstein: Besucherlenkung bei Sturmannhöhle

Bei der Umsetzung sei darauf geachtet worden, dass der Sagenweg weiterhin auch nur mit analogen Tafeln verständlich und erlebbar bleibt, sagt Bürgermeister Frank Fischer. Für diesen Teil wurde das Westallgäuer Unternehmen "hochkant" beauftragt. Eine Herausforderung bei der Monatge der sechs interaktiven Stationen sei gewesen, dass er Sagenweg in einem sensiblen Naturraum liegt, berichtet Geschäftsführer Werner Wechsel. Neben den Tafeln, die sich mit der Sage des "Venedigermännles" oder der "wilden Fräulein" beschäftigen, hat die Firma auch einen Flyer und drei Orientierungsstationen entworfen. So sollen die Besucher, die über den Weg auch die populäre Sturmannshöhle erreichen können, besser durch die Natur gelenkt werden.

Nach Scannen eines QR-Codes könnnen Besucher beobachten, wie ein Hirsch über die markante Felsschlucht springt. Bild: Erik Perrey

Sagenumwobenen "Hirschsprung" miterleben

Die digitale Erweiterung des Weges, die durch das Projekt "Digitale Hörnerdörfer" vollständig vom Freistaat gefördert wurde, koordinierte die Fachhoschschule Deggendorf. Die digitalen Animation erstellte die Münchner Firma "Design4Real". Wir haben versucht die Sagen, wie einen Film zu animieren, der im Fernsehen gezeigt wird, erklärt Inhaber Clarence Dadson. Nach Scannen eines QR-Codes werden die Protagonisten der Sagen beim Blick durch die Handy-Kamera lebendig und verschmelzen mit der Obermaiselsteiner Umgebung. So können Besucher etwa den sagenumwobenen "Hirschprung" beobachten. Zudem gibt es ein interaktives Spiel, bei am Hang auf dem das "Venedigermännle" steht, Goldklumpen gesammelt werden muss. Sind die Spieler erfolgreich, gewinnen sie eine kleine Süßigkeit, die sie später an der Touristinformation abholen könnnen.

Nicht nur Touristen können am Haus des Gastes oder beim Hirschsprung in den zwei Kilometer langen Sagenweg einsteigen. Auch für einheimische Familien sei er ein gutes Angebot, betont Bürgermeister Fischer.

